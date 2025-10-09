به گزارش ایلنا، پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان در شهر فورده نروژ با رقابت‌های دسته ۹۴ کیلوگرم پیگیری شد. در این مسابقات علیرضا معینی و علی عال‌پور نمایندگان ایران بودند و جدال نفس‌گیری با ۲ قهرمان المپیک داشتند.

در دسته ۹۴ کیلوگرم کیانوش رستمی دارنده نشان نقره و طلای المپیک و کارلوس ناسار نابغه وزنه‌برداری جهان از بلغارستان حضور داشتند.

در این دسته ۶ وزنه‌بردار از ایران(۲ نماینده)، مصر، کوزوو، بلغارستان و آلمان حضور داشتند.

عملکرد عالی‌پور در دسته ۹۴ کیلوگرم

علی عالی‌پور که در حرکت یکضرب دسته ۹۴ کیلوگرم به مدال نقره دست پیدا کرده بود در دوضرب نیز عملکرد چشمگیری داشت تا جایی که ۲ قهرمان بلند آوازه المپیک را به چاش کشید اما در نهایت نتوانست به سکوی جهانی مجموع این دسته برسد.

عالی‌پور در حرکت نخست دوضرب مهوفق به مهار وزنه ۲۱۱ کیلوگرمی شد. انتخاب دوم کادر فنی برای عالی‌پور وزنه ۲۱۷ کیلوگرمی بود که قهرمان ایران نتوانست آن را مهار کند.

عالی‌پور در تلاش سوم خود پشت ۲۱۹ کیلوگرمی قرار گرفت اما مغلوب آن شد تا با قرار گرفتن در جایگاه چهارم دوضرب و مجموع به کار خود در مسابقات جهانی پایان دهد.

وی در مجموع نیز موفق به ثبت رکورد۳۸۷ کیلوگرم شد.

عملکرد معینی در دسته ۹۴ کیلوگرم

علیرضا معینی که با شکستن رکورد یکضرب جهان به مدال طلا رسیده بود در دوضرب نیز توانمند ظاهر شد. او ابتدا وزنه ۱۹۳ کیلوگرمی را مهار و در تلاش دوم پشت وزنه ۲۰۴ کیلوگرمی قرار گرفت و آن را بالای سر برد.

تلاش سوم معینی برای مهار وزنه ۲۰۹ کیلوگرمی موفق آمیز بود تا وی با قرار گرفتن در جایگاه پنجم دوضرب و دوم مجموع دسته ۹۴ کیلوگرم به کار خود پایان دهد.

علیرضا معینی در مجموع موفق به ثبت مهار ۳۹۱ کیلوگرم شد تا نقره‌ای ارزشمند دشت کند.

کیانوش رستمی در دوضرب نیز عملکرد چشمگیری نداشت و در نهایت با کسب عنوان پنجم دسته ۹۴ کیلوگرم به کار خود در مسابقات جهانی پایان داد.

در این دسته کارلوس ناسار بلغارستانی با مهار وزنه ۲۲۲ در دوضرب علاوه بر رکوردشکنی به مدال طلا رسید و در مجموع ۳۹۵کیلوگرم به عنوان قهرمانی جهان رسید.

