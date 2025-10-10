قیمت اوسمار برای سرمربیگری در پرسپولیس

به گزارش ایلنا، خبر کنار رفتن اوسمار لوس‌ویرا از سرمربیگری بوریرام مثل بمب در بین هواداران پرسپولیس و صفحات هواداری این تیم منفجر شد. از دو سه هفته قبل که بحث کنار گذاشتن وحید هاشمیان مطرح شده بود بسیاری از هواداران می‌گفتند اوسمار گزینه خوبی برای جانشینی هاشمیان خواهد بود اما هیچ کس باور نمی‌کرد این گزینه از بالقوه به بالفعل تبدیل شود. در آن مقطع این توجیه وجود داشت که اوسمار در تایلند تیم دارد و اوضاعش کاملاً روبراه است پس طبیعی است که آن شرایط خوب را رها نمی‌کند تا به ایران برگردد.

اوسمار فصل قبل چهار جام با بوریرام گرفت و همه قهرمانی‌های ممکن را به دست آورد. همچنین او در لیگ نخبگان هم موفق بود و تیمش را به مرحله دوم این رقابت‌ها رساند و مقابل الاهلی عربستان، قهرمان رقابت‌ها سه - هیچ باخت و حذف شد.

شروع این مربی برزیلی در فصل جدید هم فوق‌العاده بود و او در 7 بازی سوپرلیگ تایلند 6 بازی را برد و یک تساوی داشت. یعنی در هفت بازی فقط دو امتیاز از دست داد و تیمش صدرنشین جدول بود.

اوسمار 16 ماه سرمربی تیم تایلندی بود و 72 بازی هدایت این تیم را به عهده داشت که میانگین امتیازی 2.24 را ثبت کرد که فوق‌العاده است.

او در دو بازی این فصل لیگ نخبگان نیز هدایت تیمش را برعهده داشت که در هفته اول جوهور دارالتعظیم مالزی را شکست داد اما در هفته دوم با سه گل به اف سی سئول کره جنوبی باخت.

با وجود این نتایج درخشان، خبر فسخ توافقی قرارداد این مربی برای هواداران پرسپولیس و اهالی فوتبال ایران عجیب بود اما گفته شد اوسمار به خاطر دخالت یکی از مدیران باشگاه در امور فنی تیمش از سمت خود کنار رفته است.

با این حال درست بعد از اعلام خبر جدایی این مربی از باشگاه تایلندی‌اش به نظر می‌رسد او می‌تواند گزینه جدی مدیران پرسپولیس برای تغییر در رأس کادر فنی باشد چرا که به خاطر قهرمانی دو فصل قبل بعد از جانشینی یحیی گل محمدی مقبولیت بالایی نزد هواداران پیدا کرده است.

با این حال حتماً باشگاه پرسپولیس و خود اوسمار شرایط مالی قرارداد با این مربی را خواهند سنجید و نکته مهم اینجاست که اوسمار لوس ویرا دیگر مربی ارزان‌قیمتی نیست.

قرارداد اوسمار با پرسپولیس به عنوان دستیار گل‌محمدی 160 هزار دلار بود. بعد از جدایی گل محمدی از پرسپولیس در آخرین روزهای پاییز 1402، پرسپولیس با وجود مخالفت شدید هواداران، تنها با تأیید بازیکنان بزرگ تیم و البته در نظر گرفتن شناخت او از تیم و رقم پایین قراردادش سرمربی شد که ریسک مدیران باشگاه در مورد این مربی جواب داد و تیم به قهرمانی لیگ برتر رسید.

رقم قرارداد اوسمار به عنوان سرمربی پرسپولیس برای یک نیم فصل 300 هزار دلار بود اما باشگاه پرسپولیس برای سرمربیگری او 550 هزار دلار پیشنهاد داد که طرفین در عدد 600هزار دلار برای یک فصل به توافق رسیدند. اوسمار همچنین خواستار در اختیار داشتن خانه در محله‌ای مشخص از تهران، راننده و... نیز شده بود که باشگاه با تمام شروط او موافقت کرد اما گفت همسرم مریض است و باید به برزیل بروم که به یکباره سر از تایلند درآورد و با بوریرام قرارداد بست.

یک سال قبل وقتی او سرمربی بوریرام شد برخی رسانه‌ها اعلام کردند اوسمار با قراردادی 800هزار دلاری به تیم تایلندی رفته است اما گفته می‌شود رقم قرارداد فصل جدیدش با همین باشگاه یک میلیون و 580 هزار دلار بدون مالیات بوده و ظاهراً رقم قرارداد این مربی با توجه به دستاوردهایش دوبرابر شده است.

پرسپولیس بعد از رد کردن پیشنهاد اوسمار سرانجام به خوان کارلوس گاریدو اسپانیایی رسید و با او قراردادی به مبلغ 720 هزار دلار برای یک فصل بست که البته گاریدو قبل از نیم فصل و در هفته دوازدهم اخراج شد و چیزی حدود 400هزار دلار گرفت و رفت.

بعد از آن باشگاه پرسپولیس به گزینه اسماعیل کارتال رسید اما رقم قرارداد او به یکباره دوبرابر شد. پرسپولیس با کارتال قراردادی یک و نیم ساله بست که با پاداش‌های در نظر گرفته شده به 2 میلیون و 800هزار دلار می‌رسید با این توضیح که نیم فصل اول رقم قرارداد 600هزار دلار بود.

در واقع حالا اوسمار با علم به اینکه باشگاه پرسپولیس برای آخرین سرمربی‌اش قراردادی بالای دو میلیون دلار بسته بوده حتماً قراردادی حداقل دو میلیون دلاری یا 2.5 میلیون دلاری‌ طلب خواهد کرد حتی اگر هفت هفته از فصل تازه گذشته باشد که به نظر می‌رسد برای کنسرسیوم بانکی چندان هم غیر قابل پرداخت نباشد.

با این وجود آنچه مشخص است اینکه رقم قرارداد اوسمار نسبت به تابستان 1403 و آنچه طرفین بر سر آن توافق کرده بودند چهار برابر شده چرا که از 550 یا 600 هزار دلار به 2 تا 2.5 میلیون دلار خواهد رسید و این یعنی که این مربی برزیلی در طی یک سال برای پرسپولیس چهار برابر گران‌تر شده و 200درصد تورم داشته است.

انتهای پیام/