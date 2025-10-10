تصمیم مهم فیفا درباره نقل و انتقالات فوتبال

به گزارش ایلنا، فیفا با تصمیمی مهم و تأثیرگذار، تقویم بازی‌های بین‌المللی فوتبال مردان را برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ تغییر داد و دو وقفه جداگانه بین‌المللی در ماه‌های سپتامبر و اکتبر را در یک بازه زمانی ترکیب کرد. این تغییر که پس از نشست شورای فیفا در مارس ۲۰۲۳ تصویب شد، به منظور بهبود مدیریت زمان مسابقات و کاهش طول کلی وقفه‌های بین‌المللی در فصل فوتبال اتخاذ شده است.

در حال حاضر، تیم‌های ملی در دو پنجره زمانی جداگانه، یکی در اولین هفته کامل سپتامبر و دیگری در دومین هفته کامل اکتبر، حداکثر دو بازی برگزار می‌کنند. اما از سال ۲۰۲۶ به بعد، این دو بازه به یک بازه طولانی‌تر که از هفته آخر سپتامبر تا اوایل اکتبر ادامه دارد، ادغام خواهد شد و در این بازه هر تیم ملی می‌تواند حداکثر چهار بازی انجام دهد.

این تغییر مهم باعث می‌شود لیگ‌های برتر اروپا مانند لیگ برتر انگلیس حدود سه هفته بدون مسابقه باشگاهی داشته باشند، از ۲۱ سپتامبر تا ۱۱ اکتبر. بازیکنان فرصت بیشتری برای استراحت، ریکاوری و آماده‌سازی خواهند داشت و باشگاه‌ها نیز می‌توانند مسابقات خود را با فشردگی کمتری برگزار کنند.

در حال حاضر، پنج وقفه بین‌المللی در طول سال وجود دارد: مارس، ژوئن، سپتامبر، اکتبر و نوامبر که هر کدام دو هفته به طول می‌انجامد و تیم‌ها حداکثر ۱۰ بازی بین‌المللی در این بازه‌ها انجام می‌دهند. البته این آمار جدا از مسابقات بزرگ مثل جام جهانی، جام ملت‌های اروپا، کوپا امریکا و سایر رقابت‌های قاره‌ای است.

ادغام دو پنجره سپتامبر و اکتبر نه تنها باعث کاهش تعداد وقفه‌های بین‌المللی می‌شود، بلکه مدت زمان کلی وقفه‌ها را هم کاهش می‌دهد. در گذشته، هر کدام از این دو بازه دو هفته طول می‌کشید که در مجموع چهار هفته وقفه در فصل باشگاهی ایجاد می‌کرد. اما با تغییر جدید، این زمان به یک وقفه سه هفته‌ای تبدیل می‌شود که برای لیگ‌ها و باشگاه‌ها بسیار مطلوب‌تر است.

اولین استفاده از این پنجره جدید در سال ۲۰۲۶ خواهد بود که بازی‌های نخست لیگ ملت‌های اروپا در فصل 27-2026 در این بازه برگزار خواهد شد. پیش از این وقفه، مسابقات لیگ‌های اروپایی در تاریخ ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار شده و پس از وقفه، در تاریخ ۱۰ و ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت.

این تغییر مورد استقبال باشگاه‌های بزرگ قرار گرفته است، زیرا فصل‌های اخیر به دلیل فشردگی بازی‌های باشگاهی و بین‌المللی، فشار زیادی روی بازیکنان و مربیان وارد کرده بود. کاهش تعداد وقفه‌ها و طول زمان کلی آنها، به باشگاه‌ها امکان می‌دهد برنامه‌ریزی بهتری برای مسابقات داشته باشند و از آسیب‌دیدگی‌های بازیکنان کاسته شود.

از سوی دیگر، این تصمیم نشان‌دهنده تلاش فیفا برای متعادل کردن منافع باشگاه‌ها و تیم‌های ملی است، چون انتقادات زیادی به طولانی بودن تقویم بین‌المللی و فشار زیاد روی بازیکنان مطرح شده بود. ادغام دو پنجره سپتامبر و اکتبر، نمونه‌ای از این تلاش‌ها برای مدیریت بهتر تقویم فوتبال جهانی به شمار می‌آید.

با وجود این تغییرات، هنوز پنج وقفه بین‌المللی در طول سال باقی می‌ماند و تیم‌ها همچنان امکان بازی حداکثر ۱۰ مسابقه بین‌المللی را خواهند داشت، ولی با مدیریت هوشمندانه‌تر زمان این بازی‌ها، انتظار می‌رود کیفیت بازی‌ها و سلامت بازیکنان بهتر حفظ شود.

