صعود الجزایر به جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال الجزایر با پیروزی ۳ بر صفر مقابل تیم ملی سومالی، صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرد. این برد مهم، جایگاه الجزایر را در جدول رده‌بندی مرحله انتخابی تثبیت کرد و خیال هواداران این تیم را برای حضور در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان راحت کرد.

تیم الجزایر با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و ستاره‌های شناخته‌شده، از همان ابتدا بازی را کنترل کرد و توانست با ارائه یک نمایش قدرتمند سه گل به ثمر برساند. ریاض محرز، ستاره مشهور این تیم، نقش کلیدی در ساخت حملات و ایجاد موقعیت‌های گل داشت و نبیل بن طالب نیز با بازی درخشان خود توانست خط هافبک الجزایر را مستحکم نگه دارد.

همچنین الکسیس گندوز و بغداد بونجاح از دیگر بازیکنان شاخص الجزایر بودند .

با صعود به جام جهانی ۲۰۲۶، الجزایر به جمع تیم‌هایی خواهد پیوست که برای کسب عنوان قهرمانی در معتبرترین تورنمنت فوتبال جهان رقابت خواهند کرد.

انتهای پیام/