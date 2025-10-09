خبرگزاری کار ایران
صعود الجزایر به جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی شد

تیم ملی فوتبال الجزایر با پیروزی ۳ بر صفر مقابل تیم ملی سومالی، صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال الجزایر با پیروزی ۳ بر صفر مقابل تیم ملی سومالی، صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرد. این برد مهم، جایگاه الجزایر را در جدول رده‌بندی مرحله انتخابی تثبیت کرد و خیال هواداران این تیم را برای حضور در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان راحت کرد.

تیم الجزایر با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و ستاره‌های شناخته‌شده، از همان ابتدا بازی را کنترل کرد و توانست با ارائه یک نمایش قدرتمند سه گل به ثمر برساند. ریاض محرز، ستاره مشهور این تیم، نقش کلیدی در ساخت حملات و ایجاد موقعیت‌های گل داشت و نبیل بن طالب نیز با بازی درخشان خود توانست خط هافبک الجزایر را مستحکم نگه دارد.

همچنین الکسیس گندوز و بغداد بونجاح از دیگر بازیکنان شاخص الجزایر بودند .

با صعود به جام جهانی ۲۰۲۶، الجزایر به جمع تیم‌هایی خواهد پیوست که برای کسب عنوان قهرمانی در معتبرترین تورنمنت فوتبال جهان رقابت خواهند کرد.صعود الجزایر به جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی شد

