لاپورتا: باشگاههای سوپرلیگ باید به یوفا بازگردند
خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، در سخنانی صریح اعلام کرد که پروژه سوپرلیگ باید در مسیر همکاری و تفاهم با یوفا پیش برود و باشگاههای عضو این طرح نیز باید به چارچوب رسمی فوتبال اروپا بازگردند.
به گزارش ایلنا، خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، عصر پنجشنبه در جریان نوزدهمین روز افتتاحیه بنیاد یوهان کرویف درباره مسائل مختلف پیرامون باشگاه از جمله وضعیت تیم، دیدار مقابل ویارئال در میامی و آینده پروژه سوپرلیگ اروپا سخن گفت.
بازگشت به همکاری با یوفا
لاپورتا در سخنانی با اشاره به سفر اخیرش به رم اظهار داشت:«دیروز در رم بودم، زیرا رئیس انجمن باشگاههای اروپایی (ECA) من و یوسته را برای حضور در ضیافت رسمی لیگ قهرمانان دعوت کرده بود. ما دعوت را پذیرفتیم و در چند نشست شرکت کردیم. فرصتی پیش آمد تا دوباره دوستان قدیمیمان در فوتبال را ببینم. تجربهای زیبا و هیجانانگیز بود. بارسلونا اکنون در مسیر ساختن پلهای جدید ارتباطی با یوفا قرار دارد.»
او افزود:«ما موضعی کاملاً روشن داریم و همه طرفهای درگیر از آن آگاهاند. هدف ما رسیدن به توافقی با یوفا برای خیر و صلاح فوتبال است؛ توافقی برای آرامسازی فضای فوتبال اروپا. مسیر مشترکی پیش روی ما و یوفا وجود دارد. باشگاههایی که در پروژه سوپرلیگ هستند باید به یوفا بازگردند. بارسلونا خود را بسیار نزدیک به یوفا میداند.»
رئیس آبیواناریها در ادامه توضیح داد که در همین راستا با باشگاه رئال مادرید نیز گفتوگوهایی انجام داده و موضع بارسلونا را به آنها منتقل کرده است.
درباره آینده سوپرلیگ
لاپورتا تأکید کرد پروژههای در حال اجرای سوپرلیگ همچنان ارزش بررسی دارند و میتوانند در قالب همکاری با یوفا ادامه یابند:«آیا این پروژه به پایان رسیده؟ ما در حال رسیدن به توافقی با یوفا هستیم. بارسلونا مصمم است گامی در جهت توافقی بردارد که به نفع فوتبال اروپا باشد. اکنون در فضای گفتوگو و تعامل قرار داریم و از این مسیر احساس رضایت میکنیم. بازگشت به یوفا رویکردی است که ما با اطمینان در پیش گرفتهایم.»
دیدار در میامی
رئیس بارسلونا درباره برگزاری دیدار برابر ویارئال در میامی نیز گفت:«این بازی برگزار خواهد شد. یوفا و لالیگا آن را تأیید کردهاند و ما هر جا که لالیگا تعیین کند بازی خواهیم کرد. بازیکنان میتوانند نظرات خود را داشته باشند و من به آنها احترام میگذارم. فرانکی دییونگ کاپیتان تیم است و نظرش محترم است، اما در نهایت بارسلونا موظف است طبق تصمیم لیگ عمل کند. اگر باید به میامی برویم، خواهیم رفت. ایالات متحده بازاری نوظهور است و با تورهای تابستانی اخیرمان در آنجا، روابط و همکاریهای ارزشمندی شکل گرفته است.»
وضعیت تیم پس از دو شکست متوالی
لاپورتا در ادامه درباره نتایج اخیر تیم گفت نگرانی خاصی ندارد:«در دو بازی اخیر، شرایط مطابق انتظار پیش نرفته است. عملکردمان آنطور که میخواهیم نبوده و نتایج نیز رضایتبخش نیست، اما بازیکنان کلیدی ما مصدوماند. اظهارات فلیک و دکو بسیار دقیق و در مسیر درستی است تا تیم دوباره انگیزه و واکنش لازم را پیدا کند. اگر سخت کار کنیم، میتوانیم به هر چیزی برسیم. در این مقطع از فصل، همه چیز هنوز قابل جبران است. این یک عقبگرد موقت است و امیدوارم بهزودی برطرف شود.»