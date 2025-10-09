اعلام اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال
اسامی داوران دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال فصل ۱۴۰۴ از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال اسامی داوران بازیهای هفته دوازدهم فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ لیگ برتر فوتسال را اعلام کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، بازیها به شرح زیر قضاوت خواهند شد:
جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴
پالایش نفت بندرعباس – بهشتی سازه گرگان
داوران: حسین امیری، علیرضا حسینزاده، جواد دهقانی، سعید قربانیزاده، ولیاله رضایی
ناظر: سید صدرالدین موسوی
پالایش نفت اصفهان – شهرداری ساوه
داوران: مجید فراهانی، میلاد سعیدی، دانیال منصوری، رامین عاشری، شاهین عباسی
ناظر: مهران جعفری
پالایش نفت شازند – فولاد زرند ایرانیان
داوران: حمید سلیمانی، علی اسماعیل سزاری، بهنام نبیپور، محسن لطفیزاده، محمدعلی آقایی
ناظر: سید پژمان رضایی
شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴
گهر زمین سیرجان – جوادالائمه شهرکرد
داوران: محمد شرونی، میلاد مستان، محمدمهدی حقوقی، مهدی ابراهیمی، مرتضی تبریزی
ناظر: احمد جباری
مس سونگون – پردیس قزوین
داوران: وحید سلیمانی، بهنام اختیاری، سید سجاد فتحی، بهادر نوروزی، میلاد خانجانی
ناظر: ابراهیم مسیبی
عرشیا آذربایجان شهرقدس – گیتی پسند اصفهان
داوران: محمدجواد احتشام، مجتبی بختیاریان، هادی ترابی، هادی لطفی، رضا ملکی
ناظر: بهمن غفاری
سنایچ ساوه – فولاد هرمزگان
داوران: فرزین صالح، مجید اکبری، مهدی کرد، بهشاد پنجهزاده، محمد نوروزی
ناظر: علیرضا رجبی