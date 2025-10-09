خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام داوران هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان

اعلام داوران هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان
کد خبر : 1697705
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران به شرح زیر است:

*جمعه 18 مهر

سنگین ماشین ایستا البرز – نماینده کردستان (یاسام)

مائده جعفری – ژاله طوفانپور – مهشید گودرزی – پرند پورمیرزابیگی

ناظر: سمانه محسنی

سپاهان اصفهان – پرسپولیس

سحر بی باک – مرضیه بهداروند – صبا عوضی – مینا کاظم پور

ناظر: الهه کاظمی

پالایش گاز ایلام – ملوان بندرانزلی

وجیهه رافتی – نیلوفر محمدخانی – فاطمه صالح آبادی – زهره اسکندری

فرایساتیس کران فارس – آوا تهران

زهرا رئیسی – حدیثه مهدوی – سمانه یوسف آبادی – فاطمه اسکندرزاده

ناظر: انسیه خبازمافی نژاد

گل گهر سیرجان – خاتون بم

الهه سینکایی – ریحانه شیرازی – صفیه خلیلی – درنا قهرمانی

ناظر: سلطنت نوروزی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ