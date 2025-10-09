اعلام داوران هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران به شرح زیر است:

*جمعه 18 مهر

سنگین ماشین ایستا البرز – نماینده کردستان (یاسام)

مائده جعفری – ژاله طوفانپور – مهشید گودرزی – پرند پورمیرزابیگی

ناظر: سمانه محسنی

سپاهان اصفهان – پرسپولیس

سحر بی باک – مرضیه بهداروند – صبا عوضی – مینا کاظم پور

ناظر: الهه کاظمی

پالایش گاز ایلام – ملوان بندرانزلی

وجیهه رافتی – نیلوفر محمدخانی – فاطمه صالح آبادی – زهره اسکندری

فرایساتیس کران فارس – آوا تهران

زهرا رئیسی – حدیثه مهدوی – سمانه یوسف آبادی – فاطمه اسکندرزاده

ناظر: انسیه خبازمافی نژاد

گل گهر سیرجان – خاتون بم

الهه سینکایی – ریحانه شیرازی – صفیه خلیلی – درنا قهرمانی

ناظر: سلطنت نوروزی

