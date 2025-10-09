اعلام داوران هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران به شرح زیر است:
*جمعه 18 مهر
سنگین ماشین ایستا البرز – نماینده کردستان (یاسام)
مائده جعفری – ژاله طوفانپور – مهشید گودرزی – پرند پورمیرزابیگی
ناظر: سمانه محسنی
سپاهان اصفهان – پرسپولیس
سحر بی باک – مرضیه بهداروند – صبا عوضی – مینا کاظم پور
ناظر: الهه کاظمی
پالایش گاز ایلام – ملوان بندرانزلی
وجیهه رافتی – نیلوفر محمدخانی – فاطمه صالح آبادی – زهره اسکندری
فرایساتیس کران فارس – آوا تهران
زهرا رئیسی – حدیثه مهدوی – سمانه یوسف آبادی – فاطمه اسکندرزاده
ناظر: انسیه خبازمافی نژاد
گل گهر سیرجان – خاتون بم
الهه سینکایی – ریحانه شیرازی – صفیه خلیلی – درنا قهرمانی
ناظر: سلطنت نوروزی