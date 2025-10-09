خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازی تراکتور - ملوان به تعویق افتاد

بازی تراکتور - ملوان به تعویق افتاد
کد خبر : 1697696
لینک کوتاه کپی شد.

یک مسابقه از هفته هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور به تعویق افتاد و ورزشگاه محل برگزاری یک مسابقه این هفته نیز اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به درخواست باشگاه تراکتور به دلیل حضور ۵ ملی پوش این تیم در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان جهت دیدارهای دوستانه با روسیه و تانزانیا در روزهای فیفا و با نگاه ملی و به منظور آماده سازی بهتر و حمایت از تنها نماینده کشورمان در لیگ نخبگان آسیا که می بایست در تاریخ ۲۸ مهرماه در برابر شارجه امارات به رقابت بپردازد، دیدار دو تیم تراکتور تبریز- ملوان بندرانزلی در روز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه برگزار نمی شود و زمان برگزاری این مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین دیدار دو تیم استقلال خوزستان -سپاهان اصفهان ساعت ۱۹ روز جمعه ۲۵ مهر ماه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ