بازی تراکتور - ملوان به تعویق افتاد
یک مسابقه از هفته هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور به تعویق افتاد و ورزشگاه محل برگزاری یک مسابقه این هفته نیز اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به درخواست باشگاه تراکتور به دلیل حضور ۵ ملی پوش این تیم در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان جهت دیدارهای دوستانه با روسیه و تانزانیا در روزهای فیفا و با نگاه ملی و به منظور آماده سازی بهتر و حمایت از تنها نماینده کشورمان در لیگ نخبگان آسیا که می بایست در تاریخ ۲۸ مهرماه در برابر شارجه امارات به رقابت بپردازد، دیدار دو تیم تراکتور تبریز- ملوان بندرانزلی در روز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه برگزار نمی شود و زمان برگزاری این مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد.
همچنین دیدار دو تیم استقلال خوزستان -سپاهان اصفهان ساعت ۱۹ روز جمعه ۲۵ مهر ماه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می شود.