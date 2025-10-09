به گزارش ایلنا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرد که پس از بررسی روند خرید در نخستین روز فروش، قیمت بلیت حداقل ۹ بازی از جام جهانی ۲۰۲۶ را افزایش داده است. این تورنمنت تابستان آینده در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد و طبق اعلام فیفا، مدل جدید فروش بلیت‌ها بر پایه‌ی قیمت‌گذاری پویا (Variable Pricing) طراحی شده است؛ به این معنا که با افزایش تقاضا، قیمت‌ها نیز بالا می‌روند.

پیش بینی می‌شد این تغییرات پس از مراسم قرعه‌کشی در ۵ دسامبر اعمال شود، اما خریداران در دومین روز از مرحله نخست قرعه‌کشی با بلیت‌هایی روبه‌رو شدند که قیمتشان نسبت به روز چهارشنبه گذشته بیشتر بود. برای مثال، بلیت رده اول بازی دوم تیم ملی آمریکا در مرحله گروهی از ۵۳۵ دلار به ۵۶۵ دلار و بلیت رده سوم از ۱۸۵ دلار به ۲۰۵ دلار افزایش یافت.

بر اساس تصاویر منتشرشده از سوی هواداران، قیمت بلیت‌های رده اول سه دیدار از مرحله یک‌هشتم نهایی، سه مسابقه از یک‌چهارم نهایی و همچنین بازی افتتاحیه مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی در ورزشگاه SoFi در کالیفرنیا نیز حدود ۵ درصد افزایش یافته است.

در دیدار یک‌هشتم نهایی در مت‌لایف استادیوم نیوجرسی، قیمت بلیت رده اول از ۸۹۵ دلار در روز چهارشنبه به ۹۳۵ دلار در جمعه و سپس به ۹۸۰ دلار در دوشنبه رسید؛ افزایشی که باعث شد تمامی بلیت‌های این دیدار در نخستین مرحله فروش به طور کامل فروخته شود.

در همین حال، قیمت بلیت دیدار یک‌چهارم نهایی در کانزاس‌سیتی از ۱۱۲۵ دلار به ۱۱۸۰ دلار و بلیت‌های رده دوم از ۷۶۵ دلار به ۸۲۵ دلار افزایش پیدا کرد.

فروش گسترده و رشد بازار سیاه

افزایش قیمت‌ها، فروش سریع بلیت‌ها و همچنین قیمت‌های نجومی در بازارهای ثانویه نشان می‌دهد بسیاری از هواداران حاضرند مبالغی بسیار بالاتر از ارزش اولیه بپردازند. برخی از برندگان قرعه‌کشی روز دوشنبه در گفت‌وگو با نشریه اتلتیک گفتند که در نهایت به دلیل قیمت‌های بالا از خرید صرف‌نظر کردند.

فیفا در نخستین مرحله موسوم به «پیش‌فروش ویزا» (Visa Presale) حدود یک میلیون بلیت -معادل ۱۵ درصد از کل ظرفیت- را عرضه کرد. از میان ۴.۵ میلیون متقاضی، تنها گروهی محدود برای خرید انتخاب شدند و هر نفر مجاز بود برای هر مسابقه حداکثر چهار بلیت و در مجموع تا ۴۰ بلیت تهیه کند.

اما تنها چند ساعت پس از آغاز فروش، بلیت‌های فینال که بین ۲۰۳۰ تا ۶۷۳۰ دلار قیمت داشتند، کاملاً به فروش رفتند. بلیت‌های دیدارهای تیم ملی مکزیک نیز در همان شب نخست تمام شد.

در پایان نخستین ۲۴ ساعت، تقریباً همه بلیت‌های ارزان‌تر (رده‌های سوم و چهارم) فروخته شده بودند و تا روز دوشنبه، عملاً بلیت جدیدی در این رده‌ها باقی نمانده بود.

واکنش و سیاست فیفا

افزایش قیمت‌ها موجب انتقاد بسیاری از هواداران شد، اما سخنگوی فیفا پیش‌تر اعلام کرده بود:«ما قیمت‌ها را بر اساس میزان تقاضا و موجودی باقی‌مانده تنظیم خواهیم کرد. تصمیم‌ها توسط کارشناسان انسانی گرفته می‌شود، نه به‌صورت خودکار در هر پنج دقیقه.»

فیفا به عنوان نهاد حاکم بر فوتبال جهان، بیشتر درآمد خود را دوباره در توسعه این ورزش سرمایه‌گذاری می‌کند. این سازمان هم‌زمان با افزایش قیمت بلیت‌ها، از راه‌های دیگری نیز به دنبال بهره‌برداری از تقاضای زیاد هواداران است.

فروش مجدد و توکن‌های ویژه

در روز پنج‌شنبه، فیفا پلتفرم رسمی فروش مجدد بلیت‌ها را فعال کرد؛ جایی که برخی خریداران بلیت‌های خود را با چند برابر قیمت اولیه به فروش گذاشتند. طبق قوانین جدید، فیفا از هر تراکنش ۳۰ درصد کارمزد (۱۵ درصد از فروشنده و ۱۵ درصد از خریدار) دریافت می‌کند.

در کنار آن، پروژه دیجیتال FIFA Collect نیز با عرضه توکن‌های موسوم به Right To Buy (RTB) درآمد قابل‌توجهی کسب کرده است. این توکن‌ها به دارندگان اجازه می‌دهد بدون شرکت در قرعه‌کشی، مستقیماً بلیت برخی مسابقات را خریداری کنند. با این حال، قیمت بلیت‌ها در این روش هنوز مشخص نیست و خریداران تنها حق پیش‌خرید دارند، نه مالکیت نهایی.

در تازه‌ترین عرضه روز شنبه، تمام ۱۲ توکن مربوط به دیدار سوم تیم ملی مکزیک در مرحله گروهی با قیمت ۳۹۹۹ دلار برای هر توکن، در چند دقیقه فروخته شد.

چشم‌انداز مراحل بعدی فروش

دارندگان توکن‌ها هنوز نمی‌دانند چه زمانی یا با چه قیمتی بلیت نهایی خود را دریافت خواهند کرد. در عین حال، دومین مرحله قرعه‌کشی بلیت‌ها از ۲۷ اکتبر آغاز می‌شود و مرحله سوم نیز پس از قرعه‌کشی نهایی در دسامبر برگزار خواهد شد.

تا روز دوشنبه، تنها برای پنج مسابقه از ۱۶ دیدار مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی بلیت استاندارد باقی مانده بود و از مجموع ۷۲ مسابقه گروهی، فقط ۵۰ بازی هنوز ظرفیت محدودی داشتند. ارزان‌ترین بلیت بازی افتتاحیه تیم آمریکا در ورزشگاه SoFi با قیمت ۱۹۴۰ دلار برای رده دوم و ۲۷۳۵ دلار برای رده اول عرضه می‌شود.

