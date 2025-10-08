به گزارش ایلنا، سید حسین حسینی، دروازه‌بان باتجربه فوتبال ایران، پس از سال‌ها حضور در استقلال، تابستان امسال به ناچار از جمع آبی‌پوشان جدا شد و به سپاهان پیوست. جدایی‌ای که به گفته خودش آسان نبود، اما شرایط پیش‌آمده باعث شد در نهایت پیراهن استقلال را از تن درآورد و راهی اصفهان شود تا دوران جدیدی را در فوتبالش تجربه کند.

حسینی خیلی زود پس از حضور در سپاهان توانست نظر محرم نویدکیا را جلب کند و در همان هفته‌های ابتدایی لیگ برتر جایگاه خود را در ترکیب اصلی طلایی‌پوشان به دست آورد. عملکرد خوب او باعث شده بود خیال کادر فنی بابت دروازه تیم راحت باشد، اما مصدومیتی که بعد از دیدار حساس با پرسپولیس سراغش آمد، ورق را برگرداند. او مدتی از میادین دور ماند و در همین فاصله محمدرضا اخباری با نمایش‌های خوبش در دو دیدار پیاپی توانست دروازه خود را بسته نگه دارد و جایگاهش را در ترکیب سپاهان تثبیت کند.

سید حسین حسینی به دلیل مصدومیت از تورنمنت کافا در شهریور ماه هم جا ماند و همین مسئله باعث شد امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، به جای او احمد گوهری دروازه‌بان پیکان را به تیم ملی دعوت کند. با این حال حسینی اکنون با شروع دوباره تمرینات سپاهان در شرایط مطلوبی قرار دارد و بدون هیچ مشکل جسمی در تمرینات حضور پیدا کرده است.

در حال حاضر با توجه به حضور اخباری در اردوی تیم ملی بزرگسالان و پوریا رفیعی و امیرمهدی مقصودی در اردوی تیم ملی امید، سید حسین حسینی تنها دروازه‌بان حاضر در تمرینات سپاهان است و همین موضوع باعث شده او نقش ویژه‌ای در برنامه‌های آماده‌سازی تیم داشته باشد.

کاپیتان سابق استقلال که سال‌ها یکی از چهره‌های اصلی تیم ملی بوده، انگیزه زیادی دارد تا دوباره جایگاه خود را پس بگیرد. او معتقد است با ادامه تمرینات و بازگشت به اوج، می‌تواند دوباره به ترکیب اصلی سپاهان برگردد و بار دیگر نظر کادرفنی تیم ملی را جلب کند.

طلایی‌پوشان اصفهانی هم در شرایطی تمرینات خود را با غیبت چند بازیکن ملی‌پوش ادامه می‌دهند که باید در هفته هفتم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان قرار بگیرند و با آمادگی کامل وارد این دیدار شوند.

