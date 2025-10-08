شاگردان هوشمند مغلوب برزیل شدند

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، دیدارهای جدول اصلی رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان از امروز چهارشنبه ۱۶ مهر با حضور ۳۲ تیم در دوحه قطر آغاز شد.

در مرحله مقدماتی این مسابقات، تیم‌های شرکت‌کننده در هشت گروه چهار تیمی به مصاف یکدیگر می‌روند و تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران در گروه سوم با تیم‌های سوئیس، استونی و برزیل هم‌گروه است.

عارف ملکی و مصطفی قلی‌پور در نخستین دیدار مرحله مقدماتی از ساعت ۱۸ امروز به مصاف تیم برزیل (Bruno / George) رفتند و این تیم با نتیجه دو بر صفر مقابل ایران به پیروزی رسید. نتایج ست‌ها به ترتیب ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۶ بود و برزیل صدرنشین جدول شد.

در دیگر دیدار همزمان گروه سوم، تیم‌های استونی و سوئیس با یکدیگر رقابت کردند که استونی موفق شد با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد و در جایگاه دوم جدول قرار گیرد.

تیم ملی ایران فردا پنج‌شنبه ۱۷ مهر در دومین و سومین دیدار مرحله مقدماتی به ترتیب به مصاف تیم‌های استونی و سوئیس خواهد رفت. در پایان این مرحله، سه تیم برتر هر گروه به مرحله بعدی صعود خواهند کرد.

مازیار هوشمند به عنوان سرمربی، افشین خدایاری سرپرست و مهدی ابارشی پزشک تیم، ملی‌پوشان ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

