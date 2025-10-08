رسمی: سرجیو کونسیسائو سرمربی الاتحاد شد
باشگاه الاتحاد عربستان با امضای قراردادی رسمی تا سال ۲۰۲۷، سرجیو کونسیسائو سرمربی پرتغالی و پیشین پورتو و میلان را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، سرجیو کونسیسائو با امضای قراردادی سهساله هدایت تیم الاتحاد را برعهده گرفت. این مربی ۵۰ ساله پس از مذاکراتی فشرده با مدیران باشگاه، سرانجام با این تیم به توافق نهایی رسید و کار خود را در لیگ حرفهای عربستان آغاز خواهد کرد.
کونسیسائو که سابقه موفقیت در فوتبال اروپا را در کارنامه دارد، پیشتر در تیمهایی چون پورتو، لاتزیو، میلان و نانت حضور داشته و یکی از مربیان صاحبسبک پرتغالی در دهه اخیر به شمار میرود. او با پورتو چندین عنوان قهرمانی داخلی و اروپایی کسب کرده و حالا مأموریت دارد الاتحاد را دوباره به صدر جدول لیگ عربستان بازگرداند.
در حال حاضر، الاتحاد با درخشش ستارگانی مانند کریم بنزما پس از گذشت چهار هفته از رقابتهای لیگ حرفهای عربستان، در رتبه سوم جدول قرار دارد. مدیران باشگاه امیدوارند حضور کونسیسائو بتواند ثبات و انگیزه تازهای به تیم تزریق کند و آنها را در مسیر رقابت برای قهرمانی قرار دهد.
کونسیسائو قرار است در روزهای آینده رسماً در نشست خبری معرفی شود و تمرینات الاتحاد را پیش از دیدار هفته پنجم لیگ آغاز کند.