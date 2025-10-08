ورود تیم ملی فوتبال ایران به ولگوگراد برای آغاز اردوی روسیه
تیم ملی فوتبال ایران پس از سفری سهساعته وارد شهر ولگوگراد شد و با استقبال گرم مسئولان محلی و اعضای کادر فنی، اردوی خود را در روسیه آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، اعضای تیم ملی فوتبال ایران ظهر امروز پس از پروازی سهساعته وارد شهر ولگوگراد شدند. ملیپوشان پس از استقبال رسمی مسئولان محلی، از سالن اصلی فرودگاه خارج شده و با اتوبوس راهی هتل محل اقامت خود شدند؛ مسیری که حدود ۴۰ دقیقه به طول انجامید.
در فرودگاه، آنتونیو مانیکونه، مربی ایتالیایی تیم ملی، با حضور در محل ورود کاروان، به سرمربی و بازیکنان خوشآمد گفت و درباره برنامههای تمرینی پیشرو با کادر فنی گفتوگو کرد.
طبق اعلام فدراسیون فوتبال، تیم ملی ایران ساعت ۲۰ به وقت محلی نخستین جلسه تمرینی خود را در ولگوگراد برگزار خواهد کرد تا آماده دیدارهای تدارکاتی پیشرو شود.