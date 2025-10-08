خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود تیم ملی فوتبال ایران به ولگوگراد برای آغاز اردوی روسیه

ورود تیم ملی فوتبال ایران به ولگوگراد برای آغاز اردوی روسیه
کد خبر : 1697568
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتبال ایران پس از سفری سه‌ساعته وارد شهر ولگوگراد شد و با استقبال گرم مسئولان محلی و اعضای کادر فنی، اردوی خود را در روسیه آغاز کرد.

به گزارش ایلنا،  اعضای تیم ملی فوتبال ایران ظهر امروز پس از پروازی سه‌ساعته وارد شهر ولگوگراد شدند. ملی‌پوشان پس از استقبال رسمی مسئولان محلی، از سالن اصلی فرودگاه خارج شده و با اتوبوس راهی هتل محل اقامت خود شدند؛ مسیری که حدود ۴۰ دقیقه به طول انجامید.

در فرودگاه، آنتونیو مانیکونه، مربی ایتالیایی تیم ملی، با حضور در محل ورود کاروان، به سرمربی و بازیکنان خوش‌آمد گفت و درباره برنامه‌های تمرینی پیش‌رو با کادر فنی گفت‌وگو کرد.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال، تیم ملی ایران ساعت ۲۰ به وقت محلی نخستین جلسه تمرینی خود را در ولگوگراد برگزار خواهد کرد تا آماده دیدارهای تدارکاتی پیش‌رو شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ