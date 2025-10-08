به گزارش ایلنا، پس از گذشت ۴۰ سال از آن فینال جنجالی میان بارسلونا و اتلتیک بیلبائو، پیراهنی که دیه‌گو مارادونا در نیمه دوم آن دیدار بر تن داشت، حالا به یکی از گران‌بهاترین آثار تاریخ فوتبال تبدیل شده است. این لباس که در درگیری‌های پایانی بازی پاره شد، توسط مؤسسه Matchday Football Auctions به مزایده گذاشته می‌شود و قیمت پایه آن ۳۰ هزار دلار اعلام شده است.

فینالی که با درگیری به پایان رسید

این دیدار تاریخی در تاریخ ۵ مه ۱۹۸۴ در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد و با برتری ۱-۰ بیلبائو به پایان رسید. اما آنچه در حافظه فوتبال ماند، نتیجه نبود؛ بلکه درگیری گسترده بازیکنان در پایان مسابقه بود. بازیکنان دو تیم به درگیری فیزیکی شدیدی پرداختند و مارادونا در مرکز این جنجال قرار داشت.

این بازی، آخرین حضور مارادونا در ترکیب بارسلونا بود؛ مسابقه‌ای که به شکلی نمادین پایان دوران او در فوتبال اسپانیا و آغاز مسیر درخشانش در ناپولی محسوب می‌شود.

داستان عجیب پیراهن پاره

به گفته یائل رودریگز، نماینده شرکت برگزارکننده حراجی، ماجرای پیدا شدن این پیراهن هم به اندازه خود فینال عجیب است. او از بوئنوس آیرس توضیح داد:«یکی از کارکنان بخش لباس‌شویی باشگاه بارسلونا پس از پایان بازی، این پیراهن پاره را در ورزشگاه پیدا کرد. چون قابل تعمیر نبود، آن را نزد خود نگه داشت و بعد به صاحب یک رستوران که محل رفت‌وآمد کارکنان باشگاه بود هدیه داد. خانواده آن فرد این پیراهن را نزدیک به ۴۰ سال نگه داشتند و امسال پسر خانواده آن را به ما تحویل داد. پس از تأیید اصالت، به بارسلونا سفر کردیم تا مدارک را نهایی کنیم.»

رودریگز افزود که هنگام حضور در بارسلونا، آن‌ها به طور اتفاقی با خوان لاپورتا رئیس فعلی باشگاه روبه‌رو شدند:«وقتی لاپورتا پیراهن را دید، بلافاصله آن را شناخت. گفت که در آن روز در برنابئو حضور داشته و این لباس را به خوبی به یاد دارد.»

حراج این پیراهن در تاریخ ۲۸ اکتبر برگزار می‌شود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند قیمت نهایی آن بسیار بالاتر از رقم پایه ۳۰ هزار دلار باشد.

انتهای پیام/