منیر الحدادی: خوشحالم در یکی از بزرگترین باشگاههای آسیا بازی میکنم
ستاره اسپانیایی-مراکشی استقلال در گفتوگو با سایت رسمی باشگاه، درباره تجربه حضور در جمع آبیپوشان، استقبال هواداران و برنامههای آینده تیم صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، منیر الحدادی، بازیکن اسپانیایی-مراکشی تیم فوتبال استقلال، در گفتوگو با رسانه رسمی باشگاه درباره نخستین روزهای حضور خود در جمع آبیپوشان گفت: «روز اول که به استقلال پیوستم، شناختی نسبی از باشگاه داشتم، اما پس از سفر به ایران و آشنایی کامل با تاریخچه پرافتخار باشگاه، متوجه شدم انتخاب درستی انجام دادهام. خوشحالم که در یکی از بزرگترین باشگاههای فوتبال آسیا بازی میکنم.»
وی درباره استقبال هواداران افزود: «قبل از سفر به ایران پیامهای بسیار زیادی از طرف هواداران دریافت کردم و وقتی برای اولین بار آنها را دیدم، انرژی و عشق آنها به فوتبال کاملاً مشهود بود.»
ستاره آبیپوشان درباره استقبال همتیمیها و آشنایی با فرهنگ ایران اظهار داشت:«بازیکنان استقلال از همان ابتدا استقبال گرمی از من داشتند. رفتار حرفهای و همراهی آنها باعث شد سریعتر با محیط تیم هماهنگ شوم و با فرهنگ ایران آشنا شوم.»
الحدادی در خصوص کیفیت بازیکنان استقلال گفت: «بازیکنان استقلال ترکیبی از استعدادها و تجربههای مختلف هستند که بسیاری سابقه بازی در تیم ملی کشور خود را دارند. بازی در کنار این نفرات تجربه ارزشمندی برای من است و همدلی آنها میتواند به موفقیتهای بزرگ برای باشگاه کمک کند.»
وی در ادامه افزود: «با حضور بازیکنان جدید، مربی جدید و ساختار فنی تازه، استقلال نیاز به زمان دارد تا هماهنگی کامل شکل بگیرد. با تمرینات فشرده در تعطیلات پیش رو، تیم با هماهنگی بیشتری به میدان خواهد رفت و شما استقلال متفاوتتری را بعد از تعطیلات خواهید دید.»
در خصوص همکاری با ریکاردو ساپینتو، الحدادی گفت: «تجربه همکاری با آقای ساپینتو بسیار ارزشمند است. او مربی با انگیزهای است که روحیه و انرژی خود را به تیم منتقل میکند. با وجود نتایج اخیر که دلخواه نبوده، معتقدم این مسئله صرفاً ناشی از بدشانسی بوده است و فوتبال همیشه قابل پیشبینی نیست.»
وی ادامه داد: «ساپینتو وقت زیادی میگذارد و فشار زیادی روی اوست، اما ما بازیکنان به او اعتماد داریم و مطمئنیم با حمایت هواداران و انگیزه بازیکنان، تفکرات او در استقلال به ثمر خواهد نشست.»
الحدادی درباره نقش هواداران اظهار داشت:«هواداران استقلال بینظیر هستند. هرگز تصور نمیکردم فوتبال ایران چنین فضایی داشته باشد. آنها از دقیقه اول تا آخر بازی تیم خود را تشویق میکنند و انرژی مثبت خود را به بازیکنان منتقل میکنند. با تمرینات فشرده و تلاش بیشتر، میتوانیم نتایج اخیر را جبران کنیم و شادی را به هواداران وفادار تقدیم کنیم.»
وی در پایان درباره آینده تیم و اتحاد جمعی گفت: «بازیکنان، کادرفنی و مدیران باشگاه با اتحاد و همدلی در تلاش هستند بهترین اتفاقات را رقم بزنند. مطمئنم تلاشهای جمعی نتیجه خواهد داد و با رویکردی متفاوت در تعطیلات پیش رو، میتوانیم آغاز پرقدرتی در ادامه مسابقات داشته باشیم. فضای دوستانه، اتحاد و یکدلی در تیم میتواند به عنصر موفقیت تبدیل شود.»
الحدادی همچنین به شانس و بدشانسیهای اخیر اشاره کرد: «ما در بازیهای گذشته کمی بدشانس بودیم و اگر شانس با ما همراه بود، میتوانستیم امتیازات بیشتری کسب کنیم، اما این بخشی از فوتبال است.»
این بازیکن سابق بارسلونا در پایان گفت:«مدیران باشگاه با حمایت از کادر فنی و بازیکنان نشان دادند که به توانمندی تیم اعتقاد دارند. همه ما در کنار هم هستیم تا با همدلی به اهدافمان دست یابیم.»