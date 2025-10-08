به گزارش ایلنا، روزهای پرتنش پرسپولیس در فصل جاری وارد مرحله حساسی شده است. در حالی‌که تیم سرخ‌پوش پایتخت پس از گذشت شش هفته تنها هشت امتیاز کسب کرده و هنوز رنگ پیروزی خانگی به خود ندیده، حالا مشخص شده است که مدیریت باشگاه برای وحید هاشمیان ضرب‌الاجل تعیین کرده است؛ سه بازی آینده، آخرین فرصت سرمربی جوان برای بازگرداندن آرامش به نیمکت پرسپولیس.

منابع مطلع از جلسه اخیر هیئت‌مدیره و مدیرعامل باشگاه خبر داده‌اند که در گفت‌وگویی صریح با هاشمیان، از او خواسته شده طی سه دیدار آینده با خیبر خرم‌آباد، ذوب‌آهن اصفهان و تراکتور تبریز تیمش را به ثبات و نتایج مطلوب برساند. بر اساس همین تصمیم، عملکرد پرسپولیس تا هشتم آبان ماه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و آینده نیمکت سرخ‌ها به نتایج این سه مسابقه بستگی دارد.

هاشمیان در نخستین تجربه جدی سرمربیگری خود در لیگ برتر، در شرایطی دشوار و پس از جدایی ناگهانی اسماعیل کارتال هدایت پرسپولیس را پذیرفت. او که سابقه دستیاری در تیم ملی و مدرک مربیگری سطح بالای اروپا را دارد، از همان ابتدا وعده داده بود تیمی پرانرژی و هجومی بسازد، اما عملکرد نامطمئن شاگردانش و تصمیمات فنی قابل‌انتقاد، باعث شد صبر هواداران سر برسد.

سه بازی پیش رو، سه مانع بزرگ در مسیر بقا روی نیمکت سرخ‌ها محسوب می‌شود: در خرم‌آباد، تقابل با تیم مهدی رحمتی که سابقه شکست پرسپولیس در دوران کارتال را دارد و حالا هم بدون واهمه به میدان می‌آید. سپس بازی با ذوب‌آهنِ قاسم حدادی‌فر که خود رویای اثبات توانایی‌اش در قامت سرمربی را دارد. و در نهایت، دیدار حساس با تراکتورِ دراگان اسکوچیچ که یادآور همکاری مشترک هاشمیان و اسکوچیچ در تیم ملی است؛ مصافی که حکم سرنوشت‌سازترین بازی این مربی را دارد.

هر سه بازی یادشده، نه فقط از نظر نتیجه، بلکه از لحاظ شکل بازی و واکنش هواداران اهمیت دارد. هیئت‌مدیره از سرمربی خواسته تیمش در این مدت نمایشی قابل‌قبول و متفاوت ارائه کند تا اعتماد ازدست‌رفته برگردد.

اکنون، پرسپولیس هاشمیان برای عبور از بحران به ۲۷۰ دقیقه طلایی نیاز دارد؛ فرصتی که می‌تواند یا نقطه آغاز بازسازی باشد یا پایان زودهنگام دوران مربیگری وحید هاشمیان در این تیم بزرگ. بسیاری از هواداران هنوز امیدوارند «هلی‌کوپتر» فوتبال ایران بتواند برخلاف جریان باد پرواز کند و مسیر مربیان بزرگی چون برانکو و گل‌محمدی را تکرار کند؛ کسانی که در آغاز راه هم زیر تیغ انتقاد بودند، اما در نهایت با قهرمانی پاسخ همه تردیدها را دادند.

