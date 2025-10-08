به گزارش ایلنا، کارلوس کی‌روش در نشست خبری قبل از مسابقه تیم ملی عمان مقابل قطر در مرحله نهایی پلی‌آف جام جهانی 2026 به شدت نسبت به میزبانی بازی‌ها در دوحه و انجام دو بازی برابر عنابی‌ها و امارات در فاصله 72 ساعت انتقاد کرد، اما با این وجود از شاگردانش می‌خواهد با نمایش جنگنده در این بازی به برتری برسند.

سرمربی پیشین تیم ملی ایران که حالا رویای صعود به جام جهانی را همراه با عمان در سر دارد، از ساعت 18:30 امروز (چهارشنبه) باید در ورزشگاه جاسم بن حمد شاگردانش را به مصاف تیم ملی قطر بفرستد و سه روز پس از آن هم آماده جدال با امارات کند؛ دو دیدار سرنوشت‌ساز که می‌توانداند آنها را به رویای بزرگ خود برساند.

کارلوس کی‌روش در شب مسابقه عمان مقابل قطر، در یک پست اینستاگرامی با نوشته‌ای انگیزشی و دور از حاشیه برای شاگردانش نوشته:

«گوش کنید، پسرها

ما فقط پیراهن عمان را نمی‌پوشیم، ما به آن افتخار می‌کنیم. هر قطره عرق، هر کبودی و هر فداکاری که انجام داده‌اید، پایه و اساس چیزی است که این تیم نماینده‌اش است. ما فقط برای نتیجه نمی‌جنگیم؛ ما برای مردم‌مان، برای پرچم‌مان، و برای هر رویابافی که به ما ایمان دارد می‌جنگیم.

راه رسیدن به عظمت هرگز آسان نیست؛ نیازمند شجاعت، انضباط و قلب است. این را به خاطر بسپارید: وقتی هر آنچه داریم برای یکدیگر، برای تیم‌مان و برای کشورمان می‌دهیم، هیچ کوهی آن‌قدر بلند و هیچ چالشی آن‌قدر بزرگ نیست که نتوانیم از آن عبور کنیم.»

