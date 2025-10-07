نفت و گاز 0-2 پالایش نفت: پیروزی خارج از خانه شاگردان صادقی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، موفق شد در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۲ بر صفر تیم نفت و گاز گچساران را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را از آن خود کند. این برد، یکی از بهترین نمایش‌های شاگردان ابراهیم صادقی در فصل جاری بود.

در این مسابقه، تیم پالایش نفت از همان دقایق ابتدایی با برنامه ظاهر شد و توانست در نیمه نخست توسط علی پورمحمد دو بار دروازه میزبان را باز کند. شاگردان صادقی در ادامه بازی نیز با تمرکز بالا در خط دفاعی، برتری خود را حفظ کردند تا با نتیجه دو بر صفر زمین را ترک کنند و بازگشتی مقتدرانه به جمع تیم‌های میانه جدول داشته باشند.

در آن‌سوی میدان، تیم نفت و گاز گچساران که هدایت آن را محمود فکری بر عهده دارد، بار دیگر در مسیر ناکامی قدم گذاشت. این تیم که فصل را با نتایج ضعیف آغاز کرده، در خانه نیز نتوانست از موقعیت‌هایش بهره ببرد و با قبول این شکست، وضعیت نگران‌کننده‌ای در جدول پیدا کرد.

با این پیروزی، پالایش نفت بندرعباس امتیازات خود را به عدد ۹ رساند، اما به دلیل کسر سه امتیاز انضباطی، فعلاً با ۶ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول ایستاد. از سوی دیگر، نفت و گاز گچساران نیز با وجود کسب شش امتیاز در مجموع، به خاطر همان کسر امتیاز، تنها ۳ امتیاز دارد و در رده شانزدهم جدول و منطقه خطر قرار گرفته است.

