نساجی 3-0 بعثت کرمانشاه: ببرهای مازندران دلتنگ لیگ برتر هستند

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال نساجی مازندران در ادامه روند درخشان خود در لیگ دسته اول فوتبال کشور، موفق شد در هفته هفتم رقابت‌ها با نتیجه ۳ بر صفر تیم بعثت کرمانشاه را شکست دهد. این پیروزی قاطع، چهارمین برد پیاپی شاگردان فراز کمالوند بود و باعث شد این تیم همچنان در صدر جدول باقی بماند. در سوی مقابل، ابراهیم اشکش که به‌تازگی هدایت بعثت را برعهده گرفته، در نخستین حضور خود روی نیمکت این تیم، شکست سنگینی را تجربه کرد؛ شکستی که البته او نقشی در شکل‌گیری آن نداشت.

در نیمه نخست، نساجی با وجود برتری در مالکیت توپ و خلق چند موقعیت جدی، نتوانست قفل دروازه بعثت را باز کند. اما در نیمه دوم شاگردان فراز کمالوند نمایش طوفانی‌ای داشتند و در ۴۵ دقیقه دوم سه بار دروازه حریف را گشودند تا با ارائه نمایشی تماشایی، سه امتیاز دیگر به اندوخته‌های خود اضافه کنند و فاصله‌شان را با رقبا افزایش دهند.

با این پیروزی، تیم نساجی مازندران ۱۷ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم‌تر کرد. این تیم با اختلاف چند امتیازی نسبت به نزدیک‌ترین تعقیب‌کنندگان، فعلاً مدعی جدی صعود به لیگ برتر به شمار می‌آید و روند فنی منسجم و باانگیزه‌ای را پشت سر می‌گذارد.

در آن سوی میدان، بعثت کرمانشاه که پس از جدایی ناگهانی محمد میرترابی با ابراهیم اشکش به توافق رسیده بود، نتوانست در اولین بازی با سرمربی جدید خود نتیجه بگیرد. مشکلات مدیریتی و بحران‌های همیشگی درون باشگاه، بار دیگر مانع از تکرار موفقیت‌های گذشته بعثت شده است. این تیم تا پایان هفته هفتم با سه پیروزی، دو تساوی و دو شکست و با احتساب کسر سه امتیاز انضباطی، مجموعاً هشت امتیاز دارد و در میانه جدول قرار گرفته است.

