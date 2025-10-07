خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پورموسوی: تیم مرده است، باید خودمان را بسازیم

پورموسوی: تیم مرده است، باید خودمان را بسازیم
کد خبر : 1697127
لینک کوتاه کپی شد.

سیروس پورموسوی، سرمربی جدید صنعت نفت آبادان، پس از تساوی تیمش با آریو اسلامشهر در هفته هفتم لیگ یک، از مشکلات روحی و انگیزشی بازیکنانش سخن گفت و هشدار داد که تنها با تمرکز و آمادگی می‌توان از بحران خارج شد.

به گزارش ایلنا، پورموسوی درباره تساوی تیمش گفت: آن برنامه‌ای که برای کسب سه امتیاز داشتیم به دست نیامد، خصوصا وقتی تیم ما ۱۰ نفره شد. نیمه دوم سیستم را تغییر دادیم و برای برد آمده بودیم، اما کارت قرمز شرایط را عوض کرد.

او درباره وضعیت بازیکنان افزود: باید به بازیکنان بگویم اگر نگرش خود را عوض نکنند، دچار مشکل خواهند شد. تیم درگیر مشکلات روحی و روانی است، انگار مرده‌اند؛ هیچ شور و هیجانی ندارند و تمرکز کافی برای بردن ندارند. تنها راه، ریکاوری و آماده شدن برای بازی بعدی است.

پورموسوی درباره تغییرات تیم گفت: با تعویض‌هایی که در دقیقه ۸۰ به بعد داشتیم، شکل تیم بهتر شد. انتظارم از بازیکنان باتجربه این است که کمک کنند تا از بحران خارج شویم.

سرمربی صنعت نفت درباره صعود تیم هم گفت: کارمان برای صعود سخت شده اما هنوز امیدواریم و تلاش‌مان را دو برابر می‌کنیم. قرارداد من دو ساله است و تلاش می‌کنیم اگر امسال نشد، تیم برای فصل بعد تقویت شود. با توجه به اختلاف امتیازی با صدر جدول، از هواداران می‌خواهم صبور باشند و تیم را حمایت کنند.

او در پایان درباره جانشینی مسعود شجاعی افزود: آقای شجاعی زحمت زیادی کشید. من برای دومین بار جانشین او شده‌ام و امیدوارم موفق باشد. این اتفاق از قبل برنامه‌ریزی نشده بود و چنین فرصتی برای من پیش آمد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ