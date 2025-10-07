پورموسوی: تیم مرده است، باید خودمان را بسازیم
سیروس پورموسوی، سرمربی جدید صنعت نفت آبادان، پس از تساوی تیمش با آریو اسلامشهر در هفته هفتم لیگ یک، از مشکلات روحی و انگیزشی بازیکنانش سخن گفت و هشدار داد که تنها با تمرکز و آمادگی میتوان از بحران خارج شد.
به گزارش ایلنا، پورموسوی درباره تساوی تیمش گفت: آن برنامهای که برای کسب سه امتیاز داشتیم به دست نیامد، خصوصا وقتی تیم ما ۱۰ نفره شد. نیمه دوم سیستم را تغییر دادیم و برای برد آمده بودیم، اما کارت قرمز شرایط را عوض کرد.
او درباره وضعیت بازیکنان افزود: باید به بازیکنان بگویم اگر نگرش خود را عوض نکنند، دچار مشکل خواهند شد. تیم درگیر مشکلات روحی و روانی است، انگار مردهاند؛ هیچ شور و هیجانی ندارند و تمرکز کافی برای بردن ندارند. تنها راه، ریکاوری و آماده شدن برای بازی بعدی است.
پورموسوی درباره تغییرات تیم گفت: با تعویضهایی که در دقیقه ۸۰ به بعد داشتیم، شکل تیم بهتر شد. انتظارم از بازیکنان باتجربه این است که کمک کنند تا از بحران خارج شویم.
سرمربی صنعت نفت درباره صعود تیم هم گفت: کارمان برای صعود سخت شده اما هنوز امیدواریم و تلاشمان را دو برابر میکنیم. قرارداد من دو ساله است و تلاش میکنیم اگر امسال نشد، تیم برای فصل بعد تقویت شود. با توجه به اختلاف امتیازی با صدر جدول، از هواداران میخواهم صبور باشند و تیم را حمایت کنند.
او در پایان درباره جانشینی مسعود شجاعی افزود: آقای شجاعی زحمت زیادی کشید. من برای دومین بار جانشین او شدهام و امیدوارم موفق باشد. این اتفاق از قبل برنامهریزی نشده بود و چنین فرصتی برای من پیش آمد.