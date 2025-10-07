خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی ایران در آغاز رقابت‌های والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال جهان

پیروزی ایران در آغاز رقابت‌های والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال جهان
کد خبر : 1697120
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران با پیروزی دو بر صفر مقابل مالزی، آغاز موفقی در رقابت‌های جهانی دوحه داشت و به مرحله بعد نزدیک شد.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان از سه‌شنبه ۱۵ مهر در دوحه قطر آغاز شد و نمایندگان ۵۵ کشور در قالب ۳۲ تیم پسران و ۳۲ تیم دختران تا ۱۹ مهر برای کسب مدال‌ها به میدان می‌روند.

در روز نخست، ۱۷ تیم برای چهار سهمیه جدول اصلی با هم رقابت کردند و تیم ملی زیر ۱۸ سال ایران با ترکیب آیدین نوروزی‌خواه و حجت‌الله محبوبی در نخستین دیدار خود در جدول مقدماتی، مالزی را با نتیجه دو بر صفر و امتیازهای ۲۱-۱۱ و ۲۱-۱۱ شکست داد.

ملی‌پوشان ایران امروز ساعت ۱۹:۴۰ به وقت تهران در دومین دیدار خود مقابل برنده دیدار لیتوانی و اتریش قرار خواهند گرفت. تیم نخست ایران، عارف ملکی و مصطفی قلی‌پور، از فردا ۱۶ مهر وارد رقابت‌های جدول اصلی خواهند شد.

سرمربی تیم ایران مازیار هوشمند، سرپرست افشین خدایاری و پزشک تیم مهدی ابارشی هستند. از جمله مدعیان اصلی قهرمانی می‌توان به توماس ماتیاس اندلر و فیلیپه پرودنسیو آروادا باربیرو از برزیل، یوناتان بونگرت و فیلو ووست از آلمان و اِسرت و اسپنسر اسمیت از آمریکا اشاره کرد.

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در هشت گروه چهار تیمی برگزار می‌شود و از هر گروه سه تیم به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ