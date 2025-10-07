به گزارش ایلنا، رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان از سه‌شنبه ۱۵ مهر در دوحه قطر آغاز شد و نمایندگان ۵۵ کشور در قالب ۳۲ تیم پسران و ۳۲ تیم دختران تا ۱۹ مهر برای کسب مدال‌ها به میدان می‌روند.

در روز نخست، ۱۷ تیم برای چهار سهمیه جدول اصلی با هم رقابت کردند و تیم ملی زیر ۱۸ سال ایران با ترکیب آیدین نوروزی‌خواه و حجت‌الله محبوبی در نخستین دیدار خود در جدول مقدماتی، مالزی را با نتیجه دو بر صفر و امتیازهای ۲۱-۱۱ و ۲۱-۱۱ شکست داد.

ملی‌پوشان ایران امروز ساعت ۱۹:۴۰ به وقت تهران در دومین دیدار خود مقابل برنده دیدار لیتوانی و اتریش قرار خواهند گرفت. تیم نخست ایران، عارف ملکی و مصطفی قلی‌پور، از فردا ۱۶ مهر وارد رقابت‌های جدول اصلی خواهند شد.

سرمربی تیم ایران مازیار هوشمند، سرپرست افشین خدایاری و پزشک تیم مهدی ابارشی هستند. از جمله مدعیان اصلی قهرمانی می‌توان به توماس ماتیاس اندلر و فیلیپه پرودنسیو آروادا باربیرو از برزیل، یوناتان بونگرت و فیلو ووست از آلمان و اِسرت و اسپنسر اسمیت از آمریکا اشاره کرد.

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در هشت گروه چهار تیمی برگزار می‌شود و از هر گروه سه تیم به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.

انتهای پیام/