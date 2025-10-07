به گزارش ایلنا، تیم فوتبال مس شهر بابک در هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، موفق شد در دیداری حساس و جذاب با نتیجه یک بر صفر از سد مس کرمان عبور کند. این پیروزی برای شاگردان قاسم شهبا اهمیت زیادی داشت، چرا که هم نوار پیروزی‌های متوالی مس کرمان را متوقف کرد و هم باعث شد تیم شهر بابک پس از چند هفته، طعم برد را دوباره بچشد.

در سوی مقابل، تیم مس کرمان که با هدایت فرزاد حسین‌خانی سه پیروزی پیاپی کسب کرده بود، در این دیدار نتوانست روند موفق خود را ادامه دهد و با شکست برابر هم‌نام شهر بابکی‌اش، سه امتیاز مهم را از دست داد. با این نتیجه، روند صعودی کرمانی‌ها قطع شد و این تیم با ۱۰ امتیاز به رتبه‌های میانی جدول سقوط کرد.

مس شهر بابک که در ابتدای فصل با مشکلات امتیازی روبه‌رو شده بود و با کسر سه امتیاز مواجه شد، در پایان هفته هفتم توانست دومین برد خود را ثبت کند. شاگردان قاسم شهبا با دو پیروزی، چهار تساوی و یک شکست، مجموعاً ۱۰ امتیاز به دست آوردند، اما به دلیل کسر امتیاز، فعلاً با ۷ امتیاز در جدول حضور دارند.

با این پیروزی، روحیه تازه‌ای به اردوی مس شهر بابک تزریق شد و امید به بازگشت به جمع مدعیان در این تیم زنده شد. حالا قاسم شهبا و شاگردانش به‌دنبال تداوم این روند و کسب نتایج بهتر در هفته‌های آینده هستند تا بتوانند فاصله خود را با تیم‌های بالانشین جدول کاهش دهند و جایگاه خود را در لیگ تثبیت کنند.

انتهای پیام/