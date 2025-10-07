خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کسری طاهری: افتخار بزرگی است که به تیم ملی دعوت شدم

کسری طاهری: افتخار بزرگی است که به تیم ملی دعوت شدم
کد خبر : 1697118
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم تیم پیکان و تیم امید، کسری طاهری، پس از درخشش اخیر خود به اردوی تیم ملی دعوت شد و در گفتگو با خبرنگاران درباره شرایط و احساساتش در جمع ملی‌پوشان صحبت کرد.

به گزارش ایلنا،  کسری طاهری درباره دعوتش به تیم ملی گفت: خیلی افتخار بزرگی بود. قبل از اردو با من تماس گرفته شد و حس و حال خوبی داشتم.

 او از امیر قلعه‌نویی تشکر کرد و افزود: از او ممنونم که در حساس‌ترین اردوی تیم ملی به من فرصت داد تا شایستگی خودم را نشان دهم و در قالب تیمی و تاکتیکی عملکرد خوبی داشته باشم.

این مهاجم جوان درباره استرسش در اردوی تیم ملی هم گفت: طبیعی است که استرس داشته باشم. از علیرضا جهانبخش هم تشکر می‌کنم که در همان جلسه اول تمرین حس و حال خوبی به من داد تا استرس کمتری داشته باشم.

طاهری درباره روابطش با سایر بازیکنان افزود: با همه بازیکنان تیم ملی رفیق هستم، اما هنوز با کسی خیلی صمیمی نشده‌ام. با این حال کل تیم رفتار خوبی با من دارند.

او در مورد سبک تمرینات قلعه‌نویی گفت: کار با امیر قلعه‌نویی خیلی گرم و صمیمانه است و من از این موضوع خوشحالم. فکر می‌کنم او کارش را به خوبی انجام داده و فرصت خوبی به من داده تا خودم را ثابت کنم.

طاهری در پایان درباره بازی پیش‌رو مقابل روسیه هم اظهار داشت: این بازی سخت خواهد بود و تیم قدرتمندی است، اما تلاش می‌کنیم سه امتیاز را بگیریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ