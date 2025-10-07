کسری طاهری: افتخار بزرگی است که به تیم ملی دعوت شدم

به گزارش ایلنا، کسری طاهری درباره دعوتش به تیم ملی گفت: خیلی افتخار بزرگی بود. قبل از اردو با من تماس گرفته شد و حس و حال خوبی داشتم.

او از امیر قلعه‌نویی تشکر کرد و افزود: از او ممنونم که در حساس‌ترین اردوی تیم ملی به من فرصت داد تا شایستگی خودم را نشان دهم و در قالب تیمی و تاکتیکی عملکرد خوبی داشته باشم.

این مهاجم جوان درباره استرسش در اردوی تیم ملی هم گفت: طبیعی است که استرس داشته باشم. از علیرضا جهانبخش هم تشکر می‌کنم که در همان جلسه اول تمرین حس و حال خوبی به من داد تا استرس کمتری داشته باشم.

طاهری درباره روابطش با سایر بازیکنان افزود: با همه بازیکنان تیم ملی رفیق هستم، اما هنوز با کسی خیلی صمیمی نشده‌ام. با این حال کل تیم رفتار خوبی با من دارند.

او در مورد سبک تمرینات قلعه‌نویی گفت: کار با امیر قلعه‌نویی خیلی گرم و صمیمانه است و من از این موضوع خوشحالم. فکر می‌کنم او کارش را به خوبی انجام داده و فرصت خوبی به من داده تا خودم را ثابت کنم.

طاهری در پایان درباره بازی پیش‌رو مقابل روسیه هم اظهار داشت: این بازی سخت خواهد بود و تیم قدرتمندی است، اما تلاش می‌کنیم سه امتیاز را بگیریم.

انتهای پیام/