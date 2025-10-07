فهرست محرومان مرحله دوم جام حذفی

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ اعلام کرد بازیکنان و کادرفنی تعدادی از تیم‌ها به دلیل محرومیت‌های باقی‌مانده از فصل قبل و همچنین محرومیت‌های جدید، نمی‌توانند در مرحله دوم جام حذفی حضور داشته باشند.

در بین محرومان تیم‌های لیگ دسته دومی می‌توان به مجید عزیزی (سرزمین آفتاب برخوار اصفهان)، محمدجواد رضایی (مربی تیم کوثر قرچک)، سلیمان پازهر و سلیم لاشادی (آکادمی بلوچ)، امیر یزدانی و سینا عزیزی (شهرداری مریوان) و آرمین افضلی‌پور (تیم شهرآرکان کرج) اشاره کرد.

لیست محرومان باقی‌مانده از فصل قبل نیز شامل هادی مهدوی‌کیا و حمید الهای (کیا تهران)، امیرحسین جعفری (خوشه طلایی)، محمدطاها محمدی (اتحاد کیش)، یاسر قاسمی (طلایی‌پوشان اراک)، حمید و رضا کرمی‌آل‌متین (نخل بم)، فرشید پاداش (شهرداری آستارا)، امیر عباسلو (فرد البرز)، هادی حق‌جو و فرهاد لیموچی و حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران)، امین کاظمی (استقلال زیدون) و علی رحیمی (کشت و صنعت پادیاب) هستند.

محرومان لیگ برتری و دسته اولی نیز شامل رحیم آلبوغبیش (پالایش نفت بندرعباس)، مهدی داغر (بعثت کرمانشاه)، محمدرضا ربیعی، احمدرضا مولایی و ارسطو محمدی (شهرداری نوشهر)، امید عالیشاه (پرسپولیس)، وحدت حنانوف (سپاهان)، سعید اخباری (چادرملو اردکان) و روح‌الله اصغری، مجید محافظت‌کار و حسین عبدی (آلومینیوم اراک) هستند.

سازمان لیگ تأکید کرده است که مسئولیت اعمال محرومیت‌ها برعهده باشگاه‌هاست و باید دقت لازم برای استفاده نکردن از بازیکنان و کادر فنی محروم به عمل آید. این سازمان همچنین اعلام کرده آماده پاسخگویی به استعلام باشگاه‌ها با بررسی مستندات مربوطه است و انتشار این لیست صرفاً برای اطلاع‌رسانی و هماهنگی‌های بعدی انجام شده است.

