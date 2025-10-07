خبرگزاری کار ایران
صیادمنش: خوشحالم دوباره به تیم ملی دعوت شدم

صیادمنش: خوشحالم دوباره به تیم ملی دعوت شدم
کد خبر : 1697109
اللهیار صیادمنش پس از ۱۳ ماه دوباره به تیم ملی ایران بازگشت و امیدوار است جایگاهش را حفظ کند و با تمام توان برای موفقیت تیم تلاش کند.

به گزارش ایلنا،  اللهیار صیادمنش که تاکنون تنها یک بازی زیر نظر امیر قلعه‌نویی در دور دوم مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل ازبکستان انجام داده بود، پس از ۱۳ ماه دوباره به تیم ملی دعوت شد. او دو شب قبل در رقابت‌های ژوپیر لیگ بلژیک برای وسترلو بازی کرد و صبح امروز نخستین جلسه تمرینی خود با تیم ملی را انجام داد.

صیادمنش در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: خوشحالم دوباره به تیم ملی دعوت شدم و با تمام وجودم کار می‌کنم تا برای تیم مثمر ثمر باشم. درباره دوری یک‌ساله از تیم ملی هم افزود: به نظرم در فوتبال این اتفاقات پیش می‌آید و مهم این است که بتوانید از شرایط سخت بیرون بیایید و دوباره تلاش کنید.

او درباره مسابقات تدارکاتی مقابل روسیه و تانزانیا گفت: از این به بعد تا جام جهانی همه بازی‌ها اهمیت دارند و باید با توان ۱۰۰ درصد در زمین حاضر شویم تا تیم پیشرفت کند و آماده جام جهانی شود.

صیادمنش درباره رقابت برای حضور در ترکیب تیم ملی هم توضیح داد: همه بازیکنان شایستگی دارند و رقابت بین ما باعث پیشرفت فردی و کمک به تیم می‌شود.

