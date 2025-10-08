به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در تصمیمی بحث‌برانگیز اعلام کرد که در پلتفرم رسمی فروش مجدد بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از خریداران و فروشندگان هر دو ۱۵ درصد کارمزد دریافت می‌کند؛ اقدامی که با آغاز فروش، موجی از انتقادات درباره قیمت‌های نجومی و سیاست‌های سودمحور فیفا به‌راه انداخته است.

با راه‌اندازی رسمی سامانه فروش مجدد بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از سوی فیفا در روز پنجشنبه، تنها چند ساعت پس از آغاز فعالیت این پلتفرم، برخی بلیت‌ها با قیمت‌های ده‌ها هزار دلاری به فروش گذاشته شدند؛ رقمی که در مواردی بیش از ۱۰ برابر قیمت اصلی بلیت‌ها در بازار اولیه است.

فیفا در دوره‌های پیشین جام جهانی، سقف قیمت فروش مجدد را برابر با قیمت اصلی تعیین کرده و کارمزدی کمتر از ۱۰ درصد دریافت می‌کرد. اما در نسخه جدید، با استناد به قوانین بازار آزاد در ایالات متحده و کانادا، تصمیم گرفته سقف قیمتی را حذف کند. به گفته یکی از مقامات فیفا، محدود کردن قیمت‌ها باعث می‌شد فروشندگان به سایت‌های ثالث مانند «استاب‌هاب» روی بیاورند تا سود بیشتری به‌دست آورند.

در مکزیک که قوانین سخت‌گیرانه‌تری در مورد فروش مجدد بلیت وجود دارد، دولت موفق شد فیفا را متقاعد کند تا در آن کشور سقف قیمتی برابر با قیمت اصلی اعمال کند.

سود دوطرفه برای فیفا

فیفا در اطلاعیه رسمی روز پنجشنبه اعلام کرد که از این پس در هر معامله، ۱۵ درصد از مبلغ فروش را از فروشنده به عنوان «هزینه فروش مجدد» و ۱۵ درصد دیگر را از خریدار به عنوان «هزینه خرید» دریافت می‌کند.

به این ترتیب، اگر بلیتی به قیمت هزار دلار فروخته شود، فروشنده تنها ۸۵۰ دلار دریافت خواهد کرد، در حالیکه خریدار باید ۱۱۵۰ دلار بپردازد؛ یعنی فیفا از هر بلیت در مجموع ۳۰۰ دلار سود خالص به جیب می‌زند.

کارشناسان اقتصادی تخمین زده‌اند که این سیاست، فیفا را قادر می‌سازد از هر ۱۰۰ دلار فروش مجدد، ۳۰ دلار سهم مستقیم دریافت کند. این درآمد جدا از میلیاردها دلاری است که فیفا از فروش اولیه بلیت‌ها به‌دست می‌آورد.

گران‌ترین جام جهانی تاریخ

قیمت بلیت‌های مرحله نخست که روز چهارشنبه منتشر شد، بالاترین رقم در تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود؛ برخی بلیت‌ها بیش از دو برابر قیمت معادل‌شان در ادوار گذشته (حتی با در نظر گرفتن تورم) قیمت‌گذاری شده‌اند.

بر اساس گزارش وب‌سایت اتلتیک، فیفا اکنون بلیت‌هایی دارد که از ۵۶۰ دلار برای بازی افتتاحیه تا ۲۵ هزار دلار برای فینال در نیوجرسی قیمت‌گذاری شده‌اند. در این میان، فیفا از فروش مجدد یک بلیت فینال با قیمت ۲۵ هزار دلار، ۷۵۰۰ دلار کارمزد به‌دست می‌آورد.

انتقاد شدید هواداران

انجمن هواداران فوتبال (FSA) در واکنش به این وضعیت، قیمت‌ها را «باورنکردنی و غیرقابل قبول» خواند. توماس کانن، رئیس سفارت هواداران انگلیس در این انجمن، گفت:«اگر یک هوادار بخواهد از بازی اول تا فینال بلیت‌های ارزان‌ترین گروه قیمتی را بخرد، باید دست‌کم ۳۱۸۰ دلار بپردازد؛ یعنی بیش از دو برابر هزینه حضور در جام جهانی قطر. این گران‌ترین جام جهانی تاریخ برای هواداران است.»

او افزود:«با احتساب هزینه‌های سفر و اقامت در قاره آمریکا، فیفا باید تضمین کند که بلیت‌های ارزان‌تر در دسترس هواداران واقعی باشد، نه در اختیار دلال‌ها و شرکت‌های سودجو.»

رونان اووِن، مدیر اتحادیه هواداران فوتبال اروپا، نیز گفت:«فیفا با این سیاست آشکارا نشان می‌دهد که جام جهانی ۲۰۲۶ برای قشر مرفه غربی طراحی شده است، نه برای هواداران واقعی فوتبال. این دیگر "جهانی‌سازی فوتبال" نیست، بلکه خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان است.»

او افزود:«فیفا فراموش کرده که فوتبال بدون تماشاگر معنا ندارد. استادیوم‌ها به شور، رنگ و تنوع هواداران نیاز دارن و این چیزها با چنین قیمت‌هایی از بین می‌رود.»

واکنش فیفا

در پاسخ به این انتقادات، سخنگوی فیفا در بیانیه‌ای اعلام کرد:«کارمزدهای فروش مجدد مطابق با استانداردهای جهانی در بازار بلیت‌فروشی ورزشی و سرگرمی تعیین شده است. از آن‌جا که فروش بلیت در بازار ثانویه در برخی کشورها قانونی است، فیفا مسئول است تا دسترسی امن برای هواداران فراهم کند و همزمان منابع مالی بیشتری برای توسعه فوتبال ایجاد نماید.»

فیفا همچنین تأکید کرد که سهم مشخصی از بلیت‌ها برای گروه‌های خاص هواداران در نظر گرفته شده و این بلیت‌ها با قیمت ثابت و کنترل‌شده عرضه خواهند شد.

به این ترتیب، در حالیکه فیفا از تصمیم خود به عنوان اقدامی «بازاری و منصفانه» دفاع می‌کند، بسیاری از کارشناسان معتقدند جام جهانی ۲۰۲۶ با این سیاست‌ها در آستانه تبدیل شدن به انحصاری‌ترین و گران‌ترین جام جهانی تاریخ قرار گرفته است.

