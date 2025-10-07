ادامه تمرینات تیم ملی نوجوانان با شور و نشاط در تهران
اعضای تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در سومین روز از اردوی آمادهسازی خود برای مقدماتی جام ملتهای آسیا، صبح امروز تستهای پزشکی را پشت سر گذاشتند و بعدازظهر تمرینات تاکتیکی خود را ادامه دادند.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان نوجوان کشورمان صبح امروز در ساختمان ایفمارک حضور یافتند تا تستهای پزشکی خود را انجام دهند. شاگردان ارمغان احمدی از ساعت ۱۵:۳۰ تمرینات خود را در زمین تمرین آغاز کردند.
در این جلسه، پس از گرم کردن و انجام تمرینات پستی تخصصی، بازیکنان به مرور برنامههای تاکتیکی در فاز تهاجمی پرداختند و در پایان نیز روی ضربات ایستگاهی کار کردند.
شور و نشاط بازیکنان برای اجرای دقیق تدابیر تاکتیکی کادر فنی و تأکید سرمربی و دستیارانش بر اجرای اصولی برنامهها از نکات قابل توجه این تمرین بود.