ادامه تمرینات تیم ملی نوجوانان با شور و نشاط در تهران

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان نوجوان کشورمان صبح امروز در ساختمان ایفمارک حضور یافتند تا تست‌های پزشکی خود را انجام دهند. شاگردان ارمغان احمدی از ساعت ۱۵:۳۰ تمرینات خود را در زمین تمرین آغاز کردند.

در این جلسه، پس از گرم کردن و انجام تمرینات پستی تخصصی، بازیکنان به مرور برنامه‌های تاکتیکی در فاز تهاجمی پرداختند و در پایان نیز روی ضربات ایستگاهی کار کردند.

شور و نشاط بازیکنان برای اجرای دقیق تدابیر تاکتیکی کادر فنی و تأکید سرمربی و دستیارانش بر اجرای اصولی برنامه‌ها از نکات قابل توجه این تمرین بود.

انتهای پیام/