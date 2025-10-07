اوسمار ویرا از بوریرام جدا شد
باشگاه بوریرام یونایتد تایلند به طور رسمی پایان همکاری خود با اوسمار ویرا، سرمربی برزیلی پیشین پرسپولیس، را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه بوریرام یونایتد در بیانیهای رسمی از تلاشها و موفقیتهای اوسمار لوس ویرا قدردانی کرد و نوشت که لحظات فراموشنشدنی زیادی در کنار این مربی تجربه کردهاند. ویرا فصل گذشته توانست تیم را به چهار جام قهرمانی برساند و میان هواداران بوریرام محبوبیت زیادی پیدا کند.
اوسمار ویرا برای فوتبالدوستان ایرانی نیز شناخته شده است. او پس از جدایی یحیی گلمحمدی هدایت پرسپولیس را برعهده گرفت و با این تیم بالاتر از استقلال قهرمانی لیگ برتر ایران را کسب کرد. این موفقیت باعث شد نام او در میان گزینههای مطرح مربیگری در فوتبال آسیا قرار گیرد.
باشگاه بوریرام اعلام کرده است که اِمِرسون پِرِیرا دا سیلوا به عنوان سرمربی موقت هدایت تیم را تا زمان انتخاب سرمربی جدید برعهده خواهد داشت. در بیانیه باشگاه آمده است که پایان همکاری با ویرا در فضایی حرفهای و دوستانه انجام شده است.
با این حال، جدایی ویرا همه را شگفتزده کرده است، چرا که تیمش طی ۷ بازی اخیر در صدر جدول لیگ تایلند با کسب ۱۹ امتیاز قرار دارد و فصل گذشته نیز علاوه بر چهار قهرمانی داخلی، عملکرد خوبی در لیگ نخبگان آسیا داشت و تنها در مرحله یک چهارم نهایی به الاهلی قهرمان باخت.