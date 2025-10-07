خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار تدارکاتی پرسپولیس مقابل عقاب در غیاب ملی‌پوشان

دیدار تدارکاتی پرسپولیس مقابل عقاب در غیاب ملی‌پوشان
کد خبر : 1697090
لینک کوتاه کپی شد.

پرسپولیس در تعطیلات لیگ برتر به مصاف تیم عقاب می‌رود تا بازیکنانش در شرایط مسابقه باقی بمانند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان پایتخت در جریان تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر، یک دیدار تدارکاتی برگزار خواهند کرد و در نخستین بازی، روز شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ مقابل تیم عقاب قرار می‌گیرند.

این مسابقه در شرایطی برگزار می‌شود که پرسپولیس به دلیل حضور تعدادی از بازیکنان خود در تیم‌های ملی و مصدومیت برخی نفرات، حداقل ۱۰ بازیکن را در اختیار نخواهد داشت. بر همین اساس، وحید هاشمیان قصد دارد در این دیدار از ترکیبی متشکل از بازیکنان اصلی باقی‌مانده و جمعی از بازیکنان جوان تیم استفاده کند.

هدف از این بازی، حفظ آمادگی سرخ‌پوشان در فاصله تعطیلات لیگ و آماده‌سازی تیم برای ادامه رقابت‌ها عنوان شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ