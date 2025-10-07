به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان پایتخت در جریان تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر، یک دیدار تدارکاتی برگزار خواهند کرد و در نخستین بازی، روز شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ مقابل تیم عقاب قرار می‌گیرند.

این مسابقه در شرایطی برگزار می‌شود که پرسپولیس به دلیل حضور تعدادی از بازیکنان خود در تیم‌های ملی و مصدومیت برخی نفرات، حداقل ۱۰ بازیکن را در اختیار نخواهد داشت. بر همین اساس، وحید هاشمیان قصد دارد در این دیدار از ترکیبی متشکل از بازیکنان اصلی باقی‌مانده و جمعی از بازیکنان جوان تیم استفاده کند.

هدف از این بازی، حفظ آمادگی سرخ‌پوشان در فاصله تعطیلات لیگ و آماده‌سازی تیم برای ادامه رقابت‌ها عنوان شده است.

