دیدار تدارکاتی پرسپولیس مقابل عقاب در غیاب ملیپوشان
پرسپولیس در تعطیلات لیگ برتر به مصاف تیم عقاب میرود تا بازیکنانش در شرایط مسابقه باقی بمانند.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت در جریان تعطیلی رقابتهای لیگ برتر، یک دیدار تدارکاتی برگزار خواهند کرد و در نخستین بازی، روز شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ مقابل تیم عقاب قرار میگیرند.
این مسابقه در شرایطی برگزار میشود که پرسپولیس به دلیل حضور تعدادی از بازیکنان خود در تیمهای ملی و مصدومیت برخی نفرات، حداقل ۱۰ بازیکن را در اختیار نخواهد داشت. بر همین اساس، وحید هاشمیان قصد دارد در این دیدار از ترکیبی متشکل از بازیکنان اصلی باقیمانده و جمعی از بازیکنان جوان تیم استفاده کند.
هدف از این بازی، حفظ آمادگی سرخپوشان در فاصله تعطیلات لیگ و آمادهسازی تیم برای ادامه رقابتها عنوان شده است.