احمدی: هر سه حریف باید از تیم ملی امید بترسند

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، حجت احمدی درباره برگزاری اردوی تیم ملی امید در اصفهان اظهار داشت: خوشحالم برای اولین بار به تیم ملی امید دعوت شدم و این امر نشان می‌دهد امید روانخواه توجه ویژه‌ای به لیگ برتر دارد و کیفیت فنی توسط کادر فنی تیم ملی امید دیده می شود.

در ۶ هفته ابتدایی لیگ تمام تلاش خود را به کار گرفتم تا نظر کادرفنی را جلب کنم و از الان باید این تلاش بیشتر شود تا بتوانم به خوبی اعتماد سرمربی را پاسخ بدهم و در صورت صلاحدید در اردوی های بعدی حاضر باشم.

وی درباره همگروهی تیم ملی امید ایران با ازبکستان، کره جنوبی و لبنان در جام ملت‌های آسیا و اینکه از این گروه به عنوان گروه مرگ مسابقات یاد می‌شود، توضیح داد: با احترام به هر ۳ حریف، اعتقاد دارم آنها باید از ایران بترسند. تیمی که مقتدرانه به جام ملت‌ها رسید و نشان داد از توان و پتانسیل زیادی برای رسیدن به موفقیت برخوردار است و کیفیت فنی خود را با تلاش بازیکنان و دانش فنی کادر فنی تاکنون نشان داده است ، قطعا در جام ملت‌ها هم هدف ما تنها صعود از مرحله گروهی نیست بلکه به دنبال کارهای بزرگ هستیم و در این راه هیچ حریفی آسان نیست. به همه تیم‌ها احترام می‌گذاریم اما سایر تیم‌ها نیز باید بدانند ایران قدرت بسیار زیادی دارد.

بازیکن تیم ملی امید درباره شرایط اردوی اصفهان، توضیح داد: خدا را شکر امکانات خیلی خوبی داریم و استان اصفهان میزبانی خوبی داشته است. با سپاهان و ذوب‌آهن نیز ۲ بازی دوستانه خوب در پیش داریم و امیدوارم بتوانیم خود را در این ۲ مسابقه برای حضور در مرحله نهائی جام ملت‌ها آماده‌تر کنیم.

