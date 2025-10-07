کروس: بارسلونا با ریسک زیاد از لیگ قهرمانان اروپا حذف میشود
تونی کروس، ستاره سابق رئال مادرید، در اظهاراتی تند نسبت به سبک بازی بارسلونا، این تیم را بیش از اندازه پرریسک توصیف کرد و هشدار داد که چنین شیوهای در لیگ قهرمانان اروپا برای شاگردان هانسی فلیک گران تمام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، تونی کروس، هافبک ۳۵ ساله و بازنشستهی فوتبال آلمان، در گفتوگویی درباره وضعیت کنونی بارسلونا پس از شکست مقابل پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان و باخت سنگین برابر سویا در لالیگا صحبت کرد.
کروس در نقد سبک بازی تیم کاتالانی گفت:«در بارسلونا بیش از حد ریسک میکنند... اگر در یک روز بد، پدری، لامین یامال یا رافینیا عملکرد خوبی نداشته باشند، هر تیمی میتواند به آنها ضربه بزند و حتی حذفشان کند.»
هافبک پیشین رئال مادرید و بایرن مونیخ ضمن تمجید از فوتبال هجومی آبیاناریها، تأکید کرد که ساختار تاکتیکی فلیک آسیبپذیریهایی دارد:«بارسلونا یکی از جذابترین سبکهای بازی را در اروپا دارد، شاید حتی جذابترین. اما این سیستم نقصهایی دارد. سال گذشته برابر اینتر هم همین اتفاق افتاد و مطمئنم امسال هم در یکی از مراحل حذفی لیگ قهرمانان، چه در یکهشتم نهایی، چه یکچهارم، نیمهنهایی یا حتی فینال، دوباره با تیمی روبهرو میشوند که بتواند از این ضعفها استفاده کند.»
هشدار درباره تکرار اشتباهات
کروس ادامه داد:«این دقیقاً همان مشکلی است که فصل قبل هم داشتند. دیر یا زود، تیمی میآید که از سبک پرریسکشان سوءاستفاده میکند و حذفشان میکند. در لالیگا این خطر کمتر است چون تسلط بالایی دارند، اما در لیگ قهرمانان چنین سبک بازی بیرحمانه مجازات میشود.»
به گفته او، افت بدنی بازیکنان در دقایق پایانی نیز یکی از بزرگترین چالشهای بارسلونا در ابتدای فصل است:«از دقیقه ۷۵ به بعد کاملاً مشخص است که تیم خسته میشود و دیگر قادر نیست با تغییر سبک، فضاها را ببندد. وقتی چنین شرایطی پیش میآید و تیم همچنان با همان روش حملهمحور بازی میکند، ضعفهای دفاعی بهوضوح دیده میشود.»
کروس که تابستان ۲۰۲۴ و پس از یورو ۲۰۲۴ کفشهایش را آویخت، بار دیگر تأکید کرد که ستایشاش از سبک بازی بارسلونا به معنای تأیید عملکردشان نیست و گفت:«بارسا فوتبالی چشمنواز ارائه میدهد، اما وقتی تعادل بین حمله و دفاع از بین میرود، تیمهایی در سطح اروپا به راحتی از آن بهره میبرند.»