مایلیم قرارداد مربی یونانی تمدید شود
داوری: کار احداث کمپ تیمهای ملی از هفته آینده آغاز میشود
رییس فدراسیون بسکتبال از آغاز احداث کمپ تخصصی تیم های ملی بسکتبال در مجموعه ورزشی آزادی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سومین نشست کارشناسی فدراسیون بسکتبال صبح امروز (سه شنبه 15 مهر ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
مسئولان این فدراسیون در جلسات پیشین خود با کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی، مکلف شدند در مباحثی چون ایجاد سخت افزار، جذب اسپانسر، افزایش اعزامهای بین المللی، اجرای فرآیند استعدادیابی در سنین پایه و همکاری با آموزش و پرورش اقدامات سازندهای را انجام دهند. این مصوبات در حالی در نشست فعلی مرور شد که جواد داوری، رییس فدراسیون بسکتبال خبر از عملیاتی شدن بخش عمده ای از آنها داد.
بر این است قرار است هفته آینده کار احداث کمپ تخصصی تیمهای ملی بسکتبال در مجموعه ورزشی آزاد آغاز شود. داوری در این خصوص گفت: با مساعدت وزارت ورزش و جوانان زمینی به مساحت ۶ هزار متر در اختیار ما قرار گرفته است تا کمپ تخصصی تهای ملی بسکتبال سه و پنج نفره را احداث کنیم. این کمپ شامل هتلینگ، سالن و تمامی سخت افزار مختص این رشته است و خاکبرداری آن از هفته آینده شروع خواهد شد. این در حالی است که ما درصددیم تا یک سالن هم در شهر قدس بسازیم.
وی به اجرای طرح استعدادیابی در سنین پایه نیز اشاره کرد: فرآیند استعدادیابی به صورت سیستماتیک و با استفاده از هوش مصنوعی در دست اجرا است. پشتوانهسازی تیمهای ملی ما تا سال 2032 انجام شده و در حال حاضر آمار قابل ملاحظهای از مستعدین را در اختیار داریم. در گذشته شرایط به این صورت بود که از بین ٢٠ نفر، ١٢ نفر را انتخاب میکردیم اما در حال حاضر از بین ٣٠٠ نفر، تیمهای پایه را گزینش میکنیم.
وی همچنین به ملزم بودن تمامی هیاتهای بسکتبال استانی برای شرکت در رقابتهای المپیاد سراسری که به زودی برگزار میشود اشاره داشت و تاکید کرد رایزنیها برای برگزاری مسابقات پنج نفره با آموزش و پرورش در سطح مدارس و آموزشگاهها نیز در جریان است. بسکتبالیها اخیرا با یکی از گروههای خودروسازی به توافق رسیدند تا پشتیبانی مالی لازم را برای افزایش اعزامهای بین المللی خود داشته باشند.
با توجه به این که دوره چهار ساله ریاست جواد داوری اواخر سال جاری به اتمام میرسد، او از وزیر ورزش و جوانان درخواست کرد که قرارداد سرمربی یونانی تیم ملی بزرگسالان مجددا تمدید شود تا در دوران سرپرستی فدراسیون، تغییرات مدیریتی مانع از موفقیت تیم ملی برای شرکت در مسابقات جام جهانی نشود.
از دیگر موضوعاتی که در جلسه کارشناسی فدراسیون بسکتبال مورد ارزیابی قرار گرفت بررسی وضعیت تیمهای ملی بسکتبال سه نفره کشورمان برای شرکت در بازیهای آسیایی جوانان بحرین و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی بود.