تردید درباره حضور رونالدو در هند

به گزارش ایلنا، دیدار النصر و گوا در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ روز ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) در هند برگزار می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که فوق‌ستاره پرتغالی در این مسابقه به میدان خواهد رفت یا خیر.

بوسکور در این گفت‌وگو توضیح داد: «باشگاه النصر برای تمام اعضای تیم، از جمله کریستیانو رونالدو، درخواست ویزا داده است تا برای مسابقه وارد خاک هند شوند. البته این یک روند کاملاً معمول و اداری است و صدور ویزا الزاماً به معنی حضور قطعی بازیکن در این بازی نیست.»

مدیرعامل گوا با اشاره به اهمیت تاریخی این دیدار افزود: «اگر رونالدو در این مسابقه حضور داشته باشد، بدون شک بزرگ‌ترین رویداد تاریخ فوتبال هند رقم خواهد خورد. ما تمام مراحل تبلیغاتی و قراردادهای اسپانسری را آماده کرده‌ایم و به‌محض تأیید حضور رونالدو، این توافق‌ها نهایی خواهند شد.»

او در ادامه نگرانی خود را از تکرار سناریوی دیدار قبلی النصر ابراز کرد و گفت: «در بازی برابر الزوراء عراق هم رونالدو حضور نداشت و ما امیدواریم این بار شرایط متفاوت باشد. ارتباط ما با باشگاه النصر به‌صورت مستمر ادامه دارد، اما هنوز پاسخ نهایی درباره وضعیت رونالدو دریافت نکرده‌ایم.»

در بخش اقتصادی این گفت‌وگو، بوسکور به تأثیر احتمالی حضور رونالدو در جنبه‌های تجاری مسابقه اشاره کرد: «برندهای متعددی برای عقد قرارداد اسپانسری در صورت تأیید حضور رونالدو اعلام آمادگی کرده‌اند. هنوز ارزش مالی این قراردادها نهایی نشده، اما به‌طور قطع از یک میلیون دلار فراتر خواهد رفت.»

او در پاسخ به شایعات مربوط به پرداخت مبلغی از سوی گوا برای تضمین حضور رونالدو نیز گفت: «چنین چیزی صحت ندارد. ما باشگاهی کوچک هستیم و پرداخت پول برای حضور یک بازیکن کار درستی نیست. واقعیت این است که اگر رونالدو بخواهد، می‌تواند باشگاه ما را ظرف پنج دقیقه بخرد!»

در حالی که رسانه‌های عربستانی معتقدند تصمیم نهایی درباره سفر رونالدو به هند به نظر مستقیم سرمربی النصر و شرایط بدنی بازیکن وابسته است، طرف هندی امیدوار است حضور کاپیتان تیم عربستانی بتواند این مسابقه را به یکی از پرتماشاگرترین و سودآورترین دیدارهای تاریخ فوتبال هند تبدیل کند.

انتهای پیام/