ملیپوش ملوان: برای حریفان گروه مرگ میسازیم
دانیال ایری، از انگیزه بالا برای شکست دادن همه حریفان در جام ملتهای زیر 23 سال صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال امید از روز گذشته با حضور 26 بازیکن در شهر اصفهان آغاز شد. تیم ملی امید که در فیفادی قبلی با هدایت امید روانخواه صعودی دلچسب به جام ملتها را تجربه کرده بود، حالا اردوی آمادهسازی جدید خود را شروع کرده و دو بازی دوستانه با سپاهان و ذوب آهن در پیش دارد.
دانیال ایری، مدافع جوان و ثابت تیم ملوان و امیدهای ایران درباره شرایط تیم ملی زیر ۲۳سال بعد از صعود به جام ملتهای آسیا صحبت کرد و اعلام کرد ایران آماده پیروزی در همه دیدارهای خودش است. ایری سابقه دعوت به تیم ملی بزرگسالان را هم دارد و برای همتیمیهای امید خود در تیم ملی بزرگسالان یعنی کسری طاهری و محمد خلیفه آرزوی موفقیت کرد.
او درباره برگزاری اردوی جدید تیم ملی فوتبال امید در شهر اصفهان، گفت: خدا را شکر اردوی خوبی در اصفهان برگزار کردیم. با توجه به اینکه زمان کمی تا شروع جام ملتهای آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال زمان باقی مانده، بچهها از تیمهای مختلف در این اردو دور هم جمع شدهاند. کادرفنی هم برنامهها را به ما گفته و تلاش میکنیم برنامههای مدنظر مربیان تیم عملی شود.
مدافع تیم ملی امید درباره همگروه شدن ایران با ازبکستان، کره جنوبی و لبنان در جام ملتهای زیر ۲۳ سال که بسیاری معتقدند گروه مرگ این تورنمنت است، گفت: تیم ملی ایران وارد هر مسابقاتی شود، هدفش قهرمانی است و به همین خاطر باید تمام تیمهای شرکتکننده در جام ملتها را ببریم. این گروه برای ایران گروه مرگ نیست بلکه برای سایر تیمها گروه مرگ است.
وی درخصوص حضور برخی بازیکنان تیم ملی امید در اردوی تیم ملی بزرگسالان، غیبت برخی نفرات در اردوی اصفهان به دلیل مصدومیت در شرایطی که برخی بازیکنان برای اولین بار به اردوی امیدها دعوت شدهاند، گفت: برای نفرات مصدوم آرزوی سلامتی داشته و امیدوارم هرچه سریعتر با کسب سلامتی، به جمع ما بازگردند زیرا به آنها نیاز داریم. امیدوارم نفراتی که برای اولین بار دعوت شدهاند نیز خودشان را به خوبی نشان داده و بتوانند در اردوهای بعدی هم با ما باشند. البته ما هم باید خود را نشان بدهیم زیرا جای هیچکس در تیم ملی تضمین نیست. برای بازیکنانی هم که به تیم بزرگسالان دعوت شدهاند خیلی خوشحالم و امیدوارم همیشه موفق باشند.
مدافع تیم ملی امید در مورد سرمربی تیم ملی امید گفت: خوشبختانه آقای امید روانخواه هم دیدگاه خیلی خوب و خاصی نسبت به لیگ دارد و هر هفته مسابقات را رصد میکند. از دل لیگ هم بازیکنان شایسته را دعوت کرده و نفراتی که اکنون در اردو حضور دارند، در ۶ هفتهای که از لیگ برتر و همچنین مسابقات دسته اول، گذشته خیلی خوب خود را نشان داده و توانستهاند نظر سرمربی محترم تیم را جلب کنند.
ایری درباره اینکه آیا به دعوت مجدد به تیم ملی بزرگسالان هم فکر میکند، افزود: تمام تلاش خود را به کار میگیرم تا بار دیگر به تیم ملی بزرگسالان هم دعوت شوم. نظر کادرفنی محترم تیم ملی هم مهم است و قطعا آنها بهترین تصمیم را خواهند گرفت.