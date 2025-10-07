خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسمی: اسطوره فوتسال ایران در استقلال

رسمی: اسطوره فوتسال ایران در استقلال
کد خبر : 1696895
لینک کوتاه کپی شد.

محمدرضا حیدریان سرمربی تیم فوتسال استقلال شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا حیدریان، بازیکن سابق تیم ملی فوتسال ایران و استقلال از چهره‌های پرافتخار این رشته، با حضور در دفتر باشگاه استقلال و در حضور دکتر علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه، قرارداد خود را به‌عنوان سرمربی تیم فوتسال آقایان استقلال امضا کرد.

حیدریان از اسطوره‌های فوتسال ایران به شمار می‌رود و عنوان «مرد سال فوتسال آسیا» را نیز در کارنامه دارد. او سال‌ها با پیراهن تیم ملی افتخارات متعددی کسب کرده و سابقه دوران لژیونری در فوتسال ایتالیا را نیز دارد.

سرمربی جدید آبی‌پوشان علاوه بر دوران درخشان بازیگری، سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران و تیم‌های باشگاهی را در کارنامه خود دارد.

خبرگزاری ایلنا پیش‌تر از پیوستن محمدرضا حیدریانبه استقلال خبر داده بود و حالا این باشگاه به طور رسمی از وی رونمایی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ