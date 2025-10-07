ژاوی: یامال ترکیبی از نبوغ مسی و نیمار را دارد

به گزارش ایلنا، ژاوی هرناندز، سرمربی و اسطوره سابق بارسلونا، در گفت‌وگویی با رسانه ایتالیایی *Cronache di Spogliatoio* درباره پیشرفت چشمگیر لامین یامال، ستاره نوظهور آبی‌اناری‌ها صحبت کرد و او را در زمره استعدادهای نادر تاریخ فوتبال دانست.

ژاوی گفت:«او یکی از برگزیدگان است. می‌تواند به یکی از نوابغ تاریخ فوتبال تبدیل شود و همه چیز بستگی به جاه‌طلبی و اشتیاق خودش دارد. در ۱۵ یا ۱۶ سالگی، مقابل بازیکنان حرفه‌ای دریبل می‌زد. حتی در تمرینات، بین اعضای کادر فنی همیشه این سؤال بود که بهترین بازیکن زمین کیست و تقریباً همیشه پاسخ، یامال بود.»

سرمربی پیشین بارسلونا افزود:«او کارهایی انجام می‌دهد که فقط از بازیکنانی مثل مسی یا نیمار برمی‌آید. از همان روز اول آماده بود، بدون ترس، با اعتمادبه‌نفس و جسور. هیچ عقده یا واهمه‌ای نداشت و در همان سن پایین تفاوتش را نشان داد. کاری که در این سن انجام می‌دهد واقعاً تحسین‌برانگیز است.»

یامل که از آکادمی لاماسیا به فوتبال معرفی شده، از نخستین روزهای حضورش در تیم بزرگسالان با مقایسه‌های متعدد با لیونل مسی روبه‌رو بوده است، اما همیشه تأکید کرده که می‌خواهد مسیر خودش را بسازد نه این‌که در سایه نام کسی پیش برود.

او پیش‌تر گفته بود:«همیشه سعی کرده‌ام مسیر خودم را بسازم. مسی بدون شک بهترین بازیکن تاریخ است و من همیشه او را تحسین می‌کنم. شباهت‌هایی داریم. هر دو چپ‌پا هستیم، در بارسلونا بازی می‌کنیم و در یک پست. اما من می‌خواهم راه خودم را بروم، داستان خودم را بنویسم و مردم نام لامین یامال را به خاطر بسپارند.»

ژاوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد که اطمینان دارد یامال در آینده به توپ طلا خواهد رسید و شاید چندین بار این افتخار را کسب کند:«بدون تردید، ما در کادر فنی از همان ابتدا گفتیم که او استعداد دریافت توپ طلا را دارد. فقط کافی بود تمریناتش را ببینی تا بفهمی با یک بازیکن متفاوت طرف هستی. فوراً متوجه می‌شدی که او یکی از برگزیدگان است.»

ژاوی که در سال ۲۰۲۳ فرصت داد تا یامال در ۱۵ سالگی اولین بازی‌اش برای بارسا را انجام دهد، افزود:«احساس غرور می‌کنم که نقشی در رشد او داشته‌ام. او از همان ابتدا آماده بود، با اعتمادبه‌نفس بالا تمرین می‌کرد و هیچ ترسی نداشت. از همان روز اول تفاوتش را نشان داد و باور دارم که می‌تواند عصری جدید در فوتبال جهان رقم بزند.»

