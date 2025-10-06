نشست نماینده سپیدان در مجلس با رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی
اکبرپور نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا، اردوان اکبرپور نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه - ۱۳ مهرماه با حضور در محل فدراسیون نجات غریق و غواصی با مهدی حیدری رئیس فدراسیون دیدار و گفتگو کرد.
اردوان اکبرپور در این دیدار، بر حمایت و پشتیبانی خود و مجلس شورای اسلامی از برنامهها و اهداف فدراسیون برای توسعه ورزش نجاتغریق و غواصی تأکید کرد.
در این دیدار مشکلات و چالشهای پیشروی فدراسیون نجاتغریق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها ارائه شد.
همچنین بر اهمیت ویژه منجیان غریق در کاهش حوادث غرقشدگی و ارتقای ایمنی در سواحل رودخانه ها ، استخرها و سایر محیطهای آبی تأکید شد.