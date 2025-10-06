خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست نماینده سپیدان در مجلس با رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی​

نشست نماینده سپیدان در مجلس با رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی​
کد خبر : 1696391
لینک کوتاه کپی شد.

اکبرپور نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی​ دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، اردوان اکبرپور نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه - ۱۳ مهرماه با حضور در محل فدراسیون نجات غریق و غواصی با مهدی حیدری رئیس فدراسیون دیدار و گفتگو کرد.

اردوان اکبرپور در این دیدار، بر حمایت و پشتیبانی خود و مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ها و اهداف فدراسیون برای توسعه ورزش نجات‌غریق و غواصی تأکید کرد.

در این دیدار مشکلات و چالش‌های پیش‌روی فدراسیون نجات‌غریق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها ارائه شد.

همچنین بر اهمیت ویژه منجیان غریق در کاهش حوادث غرق‌شدگی و ارتقای ایمنی در سواحل رودخانه ها ، استخرها و سایر محیط‌های آبی تأکید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی