لیست تیم ملی فوتسال مشخص شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال ایران در فیفادی اکتبر دو دیدار دوستانه برابر روسیه برگزار خواهد کرد و وحید شمسایی برای این اردو ۱۴ بازیکن را فراخوانده است. تیم ملی در این بازی‌ها چند بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد؛ مسلم اولاد قباد و سالار آقاپور به دلیل حضور در مراسم بهترین‌های آسیا غایب هستند و مهدی مهدی‌خانی، ابوالفضل افضلی و بهزاد رسولی نیز مصدوم‌اند.

در ترکیب جدید، باقر محمدی — بهترین دروازه‌بان آسیا در سال ۲۰۲۴ — پس از مدتی غیبت دوباره به تیم ملی بازگشته است. همچنین علی اکرمی، ستاره گیتی‌پسند که در تورنمنت تایلند و مقدماتی آسیا غیبت داشت، دوباره به اردوی ملی دعوت شده است.

سعید احمدعباسی، آقای گل فوتسال ایران و آسیا، نیز پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به جمع ملی‌پوشان بازگشته است. در همین حال، بهروز عظیمی، بازیکن جوان مس سونگون که اخیراً به دلیل مسائل انضباطی کنار گذاشته شده بود، در لیست جدید شمسایی حضور دارد.

در پست عقب‌گیر تغییری نسبت به گذشته ایجاد نشده و محمدحسین درخشانی، حسین سبزی و امیرحسین غلامی همچنان در ترکیب تیم ملی حضور دارند. تیم گیتی‌پسند با شش بازیکن بیشترین نماینده را در فهرست جدید دارد.

دیدارهای تیم ملی فوتسال ایران و روسیه روزهای ۲۴ و ۲۶ مهر در ساعت‌های ۱۹:۳۰ و ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد. دو تیم تاکنون ۲۵ بار مقابل هم قرار گرفته‌اند که حاصل آن هشت برد برای هر تیم و ۹ تساوی بوده است. آخرین رویارویی دو تیم در تورنمنت تایلند با پیروزی دو بر یک روسیه به پایان رسید.

