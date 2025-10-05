خبرگزاری کار ایران
بابایی: بدشانسی و برخی صحنه‌های داوری مانع پیروزی چادرملو شد
مدیرعامل چادرملو پس از تساوی تیمش مقابل استقلال، از بدشانسی و حواشی داوری صحبت کرد و به انتقادها درباره وقت‌کشی پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا بابایی، مدیرعامل باشگاه چادرملو، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل استقلال تهران درباره اهداف تیم و شرایط بازی توضیح داد و به بدشانسی در این دیدار اشاره کرد.

او گفت که این سومین بازی بود که تیم می‌توانست به پیروزی برسد و صدرنشین شود و تمام هدفشان رسیدن به صدر جدول بود، اما بدشانسی و برخی صحنه‌های مشکوک داوری مانع تحقق این هدف شد.

بابایی در پاسخ به اعتراض هواداران استقلال درباره وقت‌کشی بازیکنان چادرملو تأکید کرد که این موضوع یک اتهام تکراری است و در فوتبال حرفه‌ای با توجه به در نظر گرفتن وقت‌های اضافه توسط داور، قابل توجه نیست. او افزود که مصدومیت دروازه‌بان نیز قابل ملاحظه است و داور در این بازی بسیار دست و دلباز اخطار داد، بنابراین وقت‌کشی از سوی تیمش انجام نشده است.

مدیرعامل چادرملو همچنین درباره وضعیت ورزشگاه شهید نصیری یزد گفت که قرار بود بازی با خیبر در این ورزشگاه برگزار شود، اما سازمان لیگ اعلام کرد هنوز برای برگزاری بازی در یزد زود است و باشگاه تابع تصمیمات لیگ است.

