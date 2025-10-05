صالح حردانی: استقلال در ادامه فصل شرایط بهتری خواهد داشت

خبرگزاری کار ایران
ملی‌پوش و کاپیتان استقلال پس از تساوی با چادرملو، از هواداران خواست به تیم اعتماد کنند و تاکید کرد دو قطبی در تیم وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، صالح حردانی، بازیکن ملی‌پوش و کاپیتان استقلال در دیدار تساوی یک بر یک با چادرملو، از حمایت هواداران قدردانی کرد و گفت که به هواداران قول می‌دهد شرایط استقلال در ادامه فصل بهتر خواهد شد و باید به تیم اعتماد کنند.

او درباره شایعه خداحافظی ساپینتو در رختکن توضیح داد که سرمربی استقلال خداحافظی نکرده و تنها برای تیم و بازیکنانی که به تیم ملی رفتند آرزوی موفقیت کرده است.

حردانی درباره عملکرد تیم افزود که با جذب بازیکنان جدید، تیم در ادامه فصل متعادل‌تر شده و عملکرد بهتری خواهد داشت.

در مورد دعوتش به تیم ملی نیز گفت که خدا را شکر توانسته دعوت شود و امیدوار است برای تیم ملی افتخارآفرینی کند و بهترین عملکرد را ارائه دهد.

ملی‌پوش استقلال درباره شایعات ایجاد دو قطبی به خاطر هزینه‌های بالای باشگاه برای بازیکنان خارجی تاکید کرد که چنین موضوعی وجود ندارد و همه بازیکنان با هم رفیق هستند و پشت یکدیگر ادامه می‌دهند.

صالح درباره کاپیتانی خود در این بازی اظهار کرد که کاپیتانی در باشگاه بزرگ استقلال آرزوی هر بازیکنی است و افتخار بزرگی است که در این جمع حضور دارد و امیدوار است از این شرایط به خوبی استفاده کند.

او در پایان درباره حضورش در ترکیب تیم گفت که وظیفه او ادامه تمرینات و ارائه بهترین عملکرد طبق قراردادش است و تصمیم‌گیری درباره ترکیب بر عهده کادر فنی و سرمربی است.

