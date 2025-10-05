به گزارش ایلنا، حنیف عمران‌زاده، مربی چادرملوی اردکان، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل استقلال در هفته ششم لیگ برتر گفت که بازی بسیار سختی را تجربه کردند. او ضمن تمجید از تیم و امکانات استقلال اظهار کرد: تیم استقلال تیم بسیار خوبی است و بازیکنان و کادر مدیریتی قوی دارد. ما استقلال را خوب آنالیز کرده بودیم و روی نقاط قوت و ضعفشان برنامه داشتیم و توانستیم به گل برسیم، اما متأسفانه روی یک غفلت گل خوردیم و در دقایق پایانی با مصدومیت‌ها و از دست دادن دفاع وسط شرایط سخت شد.

عمران‌زاده درباره اتهامات اتلاف وقت بازیکنانش گفت: هیچ‌یک از بازیکنان ما خودشان را عمدی روی زمین نینداختند و سیاست کادر فنی ما این‌گونه نیست. حتی آرتا که آسیب دید، مجبور شدیم او را یک خط جلوتر بفرستیم تا حداقل حضور داشته باشد.

وی در مورد قضاوت موعود بنیادی‌فر افزود: به نظر من داوری خوب بود و از بهترین داورهای لیگ ماست.

عمران‌زاده که پیشکسوت استقلال هم محسوب می‌شود، درباره تشویق شدنش توسط هواداران استقلال گفت: آنچه بین من و هواداران استقلال است یک داستان دلی است. ما عاشقشان هستیم و آنها هم ما را دوست دارند. صحبت کردن درباره استقلال فقط نمک به زخم هواداران است و هیچ فایده‌ای ندارد.

وی درباره شرایط حال حاضر استقلال تأکید کرد: شرایط استقلال نسبت به زمان ما خیلی بهتر شده است. بازیکنان تیم خیلی خوب هستند و این تیم پر مهره تنها با یک برد می‌تواند به شرایط ایده‌آل برسد.

در پاسخ مجدد به بحث اتلاف وقت بازیکنان چادرملو گفت: به والله اگر کادر فنی ما به بازیکنان گفته‌اند وقت تلف کنند، اشتباه است. حتی زمانی که ادسون افتاد، آقای اخباری از روی نیمکت گفت بلند شود. ما هیچ‌وقت چنین چیزی نمی‌گوییم و خیالتان راحت باشد.

حنیف عمران‌زاده در پایان درباره وضعیت ورزشگاه تختی افزود: چمن را همه دیدند. زمان ما ورزشگاه آزادی وجود داشت، اما اکنون شرایط فرق کرده است.

