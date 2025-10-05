اخباری: تیمم مقابل استقلال شایسته برد بود و بهانهجویی نکنند
سرمربی چادرملوی اردکان پس از تساوی مقابل استقلال، به انتقادات مربیان حریف پاسخ داد و تأکید کرد تیمش در بازی امروز شادابتر و برتر بود.
به گزارش ایلنا، سعید اخباری، سرمربی چادرملوی اردکان، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل استقلال، به انتقادات مربیان حریف واکنش نشان داد و گفت فشار هواداران باعث شده مربیان استقلال دنبال بهانه باشند.
او در نشست خبری پس از بازی توضیح داد که با توجه به اتفاقات درون باشگاه استقلال و صحبتها درباره اولتیماتوم، بازی برای تیم حریف سختتر شده بود. اخباری افزود: نیروهای جوانتری به میدان رفتند و با شناختی که از حریف داشتند، بازی را شروع کردند. به نظر او تیمش در خلق موقعیت گل و کنترل بازی نسبت به استقلال برتر بود و بازیکنانش تلاش زیادی کردند، خصوصاً با توجه به اینکه تنها تیم میهمان در شش هفته ابتدایی لیگ بودند و کسب امتیاز برای آنها دشوار بود.
سرمربی چادرملو به جدول لیگ هم اشاره کرد و گفت امسال شرایط طوری است که نتایج میتواند هر لحظه تغییر کند و مردم تفاوت تیمهای پرهزینه و کمهزینه را متوجه نمیشوند.
او در واکنش به اظهارات خسرو حیدری مبنی بر وقت تلف کردن تیمش بیان کرد که تیمش تحت فشار قرار داشت و بهتر است مربیان روی عملکرد خودشان تمرکز کنند و عدم نتیجهگیری را گردن حریف نیاندازند. به گفته او، تیمش شادابتر بود و خلق موقعیت بیشتری داشت و حتی در دقایق پایانی با دو بازیکن مصدوم بازی را ادامه دادند.
اخباری افزود که دو بازیکنش پس از تعویض دچار آسیب دیدگی همسترینگ شدند و آنها مجبور شدند در دقایق پایانی عقبنشینی کنند، در حالی که تیمشان در بیشتر دقایق بازی برتر بود.
او در پایان تأکید کرد تیمش فوتبال هجومی ارائه داد و با وجود میزبانی نداشتن، در برابر تیم پرهزینه استقلال نمایش قابل قبولی داشت و میتوانست گلهای بیشتری به ثمر برساند.