حیدری: استقلال در مسیر پیشرفت است و هواداران باید حمایت کنند
مربی تیم استقلال پس از تساوی مقابل چادرملو، با تمجید از تلاش بازیکنان، از هواداران خواست به ساپینتو و شاگردانش اعتماد کنند.
به گزارش ایلنا، خسرو حیدری، مربی تیم استقلال، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل چادرملو اردکان در هفته ششم لیگ برتر، با حمایت از عملکرد بازیکنان تأکید کرد که شاگردان ساپینتو در مسیر پیشرفت قرار دارند و تنها نیاز به حمایت هواداران دارند.
او در ابتدای نشست خبری گفت: در این دو، سه روز همه بازیکنان یکدل شده بودند تا این بازی را ببریم. چنین همدلیای میان بچهها ندیده بودم. با این حال میدانستیم قرار است در زمینی بازی کنیم که بعید میدانم مناسب فوتبال باشد. حتی هنگام گرم کردن، زمین جلوی دروازه آسیب دیده بود و مجبور شدیم سمت دیگر زمین برویم.
حیدری عملکرد بازیکنانش را ستود و افزود: بازیکنان ما امروز جنگیدند و دوندگی زیادی داشتند. تیم چادرملو با احترام وقت تلف میکرد و داور چهارم باید حداقل ۱۵ دقیقه وقت اضافه میگرفت. نیم ساعت آخر بازی همان استقلالی بود که هواداران انتظارش را دارند، اما دروازهبان حریف عالی کار کرد و گل پیروزی را نگرفتیم. ما روزبهروز بهتر میشویم و بازیکنان خارجی و داخلی در هماهنگی خوبی هستند.
او درباره علت شروع محافظهکارانه تیم گفت: فشار همیشه روی استقلال است. مشکلاتی در خط دفاع داشتیم و روی یک اتفاق گل خوردیم، اما کیفیت بازیکنانی مثل منیر الحدادی مشخص است. از هواداران میخواهم به کادر فنی اعتماد کنند؛ قول میدهیم تیم را به همان فرم نیم ساعت آخر برسانیم.
حیدری در مورد وضعیت زمین و تأثیر آن بر بازی تاکتیکی گفت: آیا در این زمین میتوان فوتبال تاکتیکی بازی کرد؟ حتی چادرملو هم نتوانست برنامهاش را اجرا کند. بازیکنان ما جنگیدند و نشان دادند که میتوانند در شرایط سخت فوتبال بازی کنند.
او درباره بهبود عملکرد دفاعی استقلال افزود: هماهنگی در خط دفاع زمان میخواهد، اما ما تیم خوبی داریم و در هر پست بازیکنان باکیفیتی داریم. این تیم را برای آینده خواهیم ساخت.
حیدری در پایان خطاب به هواداران گفت: میدانم هواداران فقط برد میخواهند و حق دارند، اما فوتبال همیشه یکشبه پیشرفت نمیکند. اگر قرار باشد با هر نتیجهای مربیان تغییر کنند، باید همه تیمها چنین کاری کنند. ساختار فوتبال ما هنوز مشکل دارد و لیگ برتر رقابتی و سخت است، اما ما روی مسیر پیشرفت هستیم.