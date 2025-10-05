آغاز اردوی تیم ملی با پیام امید و احترام قلعهنویی و تاج
نخستین تمرین تیم ملی برای دیدارهای دوستانه برابر روسیه و تانزانیا با حضور امیر قلعهنویی و مهدی تاج برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نخستین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران برای آمادهسازی دیدارهای دوستانه برابر روسیه و تانزانیا امروز برگزار شد. در ابتدای تمرین، امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی دقایقی با بازیکنان حاضر در اردو به صحبت پرداخت و نکات تاکتیکی و انگیزشی خود را با آنها در میان گذاشت.
پس از صحبتهای سرمربی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با استقبال قلعهنویی وارد اردو شد و برای دقایقی کوتاه با ملیپوشان گفتوگو کرد. او در جمع بازیکنان گفت: «من به این تیم ملی امیدوارم. قدر خودتان را بدانید، چرا که پوشیدن پیراهن تیم ملی ارزش بالایی دارد و فرصتی است تا برای مردم خوشحالی ایجاد کنید.»
رئیس فدراسیون با قدردانی از کادر فنی و سرمربی تیم ملی افزود: «به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال هر کاری لازم باشد برای این تیم انجام میدهم و با ایمان کامل معتقدم این تیم میتواند در آینده نتایج خوبی کسب کند.»
در ادامه، امیر قلعهنویی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای موفقیت تیم گفت: «ما به مردم بدهکاریم. امروز میخواستم در کمپ تیم ملی بر سر مزار چند شهید حاضر شویم، از جمله شهید امیررضایی مجد که رفیق صمیمیام بود. ما در تیم ملی جوانان با هم همبازی بودیم اما او در ۱۹ سالگی داوطلبانه به جبهه رفت و شهید شد. حالا این پیراهن تیم ملی که تن شما است به خاطر این رشادتهاست و ما هم باید مانند یک سرباز بجنگیم.»
پس از این صحبتها، ملیپوشان با انجام تمرین دوچرخه آغاز کردند. سپس دروازهبانان دعوت شده، شامل بیرانوند، نیازمند، اخباری و خلیفه، تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر آلین دینکا مربی دروازهبانان انجام دادند. بخشهای پایانی تمرین شامل حرکات کششی و کار با وزنه به منظور ریکاوری بازیکنان بود.