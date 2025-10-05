دعوت رامین رضاییان و صالح حردانی به تیم ملی
امیر قلعهنویی پس از دیدار استقلال و چادرملو، دو مدافع راست آماده لیگ را به اردوی تیم ملی فراخواند.
به گزارش ایلنا، در پایان دیدار تیمهای چادرملوی اردکان و استقلال، امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، صالح حردانی و رامین رضاییان را به اردوی تیم ملی دعوت کرد تا در دیدارهای تدارکاتی برابر روسیه و تانزانیا حضور داشته باشند.
این دو بازیکن از فردا به جمع ملیپوشان در اردو اضافه خواهند شد تا تمرینات خود را زیر نظر کادرفنی آغاز کنند.
در همین حال، روزبه چشمی به دلیل آسیبدیدگی از حضور در این اردو بازماند و قادر به همراهی تیم ملی در مسابقات پیشرو نخواهد بود.