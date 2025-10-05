خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دعوت رامین رضاییان و صالح حردانی به تیم ملی

دعوت رامین رضاییان و صالح حردانی به تیم ملی
کد خبر : 1696162
لینک کوتاه کپی شد.

امیر قلعه‌نویی پس از دیدار استقلال و چادرملو، دو مدافع راست آماده لیگ را به اردوی تیم ملی فراخواند.

به گزارش ایلنا،  در پایان دیدار تیم‌های چادرملوی اردکان و استقلال، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، صالح حردانی و رامین رضاییان را به اردوی تیم ملی دعوت کرد تا در دیدارهای تدارکاتی برابر روسیه و تانزانیا حضور داشته باشند.

این دو بازیکن از فردا به جمع ملی‌پوشان در اردو اضافه خواهند شد تا تمرینات خود را زیر نظر کادرفنی آغاز کنند.

در همین حال، روزبه چشمی به دلیل آسیب‌دیدگی از حضور در این اردو بازماند و قادر به همراهی تیم ملی در مسابقات پیش‌رو نخواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی