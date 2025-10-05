به گزارش ایلنا، هادی حبیبی‌نژاد،هافبک با تجربه چادرملو اردکان، فصل گذشته با ثبت آمار فوق‌العاده ۷ گل و ۶ پاس گل، یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان لیگ برتر ایران بود. او که در نقل و انتقالات تابستانی یکی از اهداف اصلی استقلال به شمار می‌رفت، در نهایت با کش و قوس‌های فراوان قراردادش را با چادرملو تمدید کرد و در جمع شاگردان سعید اخباری ماندگار شد.

هادی پیش‌تر عنوان کرده بود که یکی از آرزوهایش پیوستن به استقلال است، اما با ورود ریکاردو ساپینتو به تیم، فرصت حضورش در جمع آبی‌پوشان از او گرفته شد و انتقالش به استقلال منتفی شد.

امروز در دیدار حساس هفته ششم لیگ برتر، چادرملو میزبان استقلال بود و این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. تیم استقلال با ترکیب ریکاردو ساپینتو و تلاش بازیکنانش بازی را آغاز کرد، اما با وجود خلق موقعیت‌های متعدد، نتوانست از فرصت‌ها به خوبی بهره ببرد. از طرف دیگر، چادرملو با تمرکز بر ضد حملات و استفاده از توانایی‌های ستاره‌هایش، توانست پیشرفت‌های قابل توجهی در زمین ایجاد کند.

هادی حبیبی‌نژاد بار دیگر مقابل تیمی قرار گرفت که در آستانه پوشیدن پیراهنش بود و در دقیقه ۶۹ با یک شوت زیبا و دقیق دروازه حبیب فرعباسی را باز کرد تا چادرملو پیش بیفتد. این گل نه تنها تیمش را جلو انداخت بلکه پیام روشنی برای استقلال و ساپینتو داشت؛ بازیکنی که از فهرست آبی‌پوشان حذف شد، هنوز توانایی خلق لحظات طلایی را دارد.در این دیدار اگر منیر الحدادی دو دقیقه بعد گل تساوی را به ثمر نمی‌رساند هادی می‌توانست امضایی پای نامه برکناری ساپینتو بزند.

