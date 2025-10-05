استقلال ۱-۱. چادرملو: سرنوشت ساپینتو رقم خورد

به گزارش ایلنا، استقلال تهران و چادرملو اردکان در ورزشگاه تختی به مصاف هم رفتند و در نهایت با نتیجه یک بر یک به کار خود پایان دادند. این دیدار پرهیجان نه تنها نکات فنی داشت، بلکه حواشی و اتفاقات جذابی را هم رقم زد و فشار زیادی روی سرمربی استقلال، ریکاردو ساپینتو، ایجاد کرد.

اولین فرصت جدی نیمه دوم در دقیقه ۵۴ برای چادرملو ایجاد شد؛ شوت رضا جبیره با واکنشی فوق‌العاده از سوی فرعباسی دفع شد و توپ راهی کرنر شد.

در دقیقه ۶۸، ضربه سر رستم آشورماتوف از کنار دروازه به اوت رفت و یک دقیقه بعد، هادی حبیبی‌نژاد با استفاده از غفلت مدافعان استقلال، با شوتی دقیق از داخل محوطه جریمه، تیمش را پیش انداخت.

اما برتری چادرملو دوام نداشت؛ در دقیقه ۷۱ منیر الحدادی با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه، گل تساوی استقلال را به ثمر رساند و هیجان را دوباره به بازی بازگرداند.

فرصت‌ها و لحظات حساس

در دقایق پایانی، استقلال چند فرصت جدی برای پیش افتادن داشت. شوت قلی‌زاده در دقیقه ۷۶ به بیرون رفت و ضربه سر او در دقیقه ۹۰ نیز به دروازه نرسید. در وقت‌های اضافه، سحرخیزان با دو شوت خطرناک دروازه‌بان چادرملو را به واکنش واداشت، اما توپ‌ها تبدیل به گل نشد.

نکات و حواشی

هادی حبیبی‌نژاد، بازیکنی که پیش از فصل قرار بود به استقلال بپیوندد اما ساپینتو اجازه نداد، با گل دقیقه ۶۹ نشان داد هنوز هم می‌تواند لحظات طلایی خلق کند و ارزشش را در لیگ نشان دهد.

در پایان بازی، عصبانیت شدید ریکاردو ساپینتو توجه‌ها را جلب کرد. سرمربی پرتغالی استقلال که از عملکرد تیمش در ایجاد موقعیت‌های گل و از دست رفتن امتیازها ناراضی بود، با حرکات عصبی و مشت زدن روی میز در جایگاه ویژه، نشان داد که فشار روی او پس از نتایج اخیر بسیار زیاد است.

منیر الحدادی نیز با گل تساوی خود، بار دیگر نقش کلیدی خود در استقلال را به رخ کشید.

استقلال با این تساوی هنوز نتوانسته روند بردهای خود را آغاز کند و فشار روی ساپینتو هر لحظه بیشتر می‌شود و او حالا به درب خروج نزدیک تر از همیشه است.

ترکیب دو تیم:

استقلال: فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، منیر الحدادی، یاسر آسانی، محمدرضا آزادی، موسی جنپو، اندونگ

چادرملو:ادسون ماردن، سعید محمدی‌فر، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، هادی حبیبی‌نژاد، رضا محمودآبادی، سگندو، رضا دهقان، ماریو اوتازو، علی طاهران، رضا جبیره

