نیمکت‌نشینی بحث برانگیز رامین رضاییان!

نیمکت‌نشینی بحث برانگیز رامین رضاییان!
رامین رضاییان، مدافع ملی‌پوش استقلال، پس از بازی ضعیف مقابل المحرق بحرین، در دیدار امروز برابر چادرملو از ابتدا روی نیمکت نشست.

به گزارش ایلنا، رامین رضاییان، مدافع با تجربه استقلال، در دیدار امروز تیمش مقابل چادرملو در ورزشگاه تختی، برخلاف انتظار روی نیمکت قرار گرفت. تصمیم ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، به دنبال عملکرد ضعیف رضاییان در بازی اخیر تیمش مقابل المحرق بحرین اتخاذ شد.

در بازی گذشته آسیایی، رضاییان نتوانست انتظارات را برآورده کند و همین مسئله باعث شد تا ساپینتو او را برای مسابقه امروز از ترکیب اصلی خارج کند. این تصمیم نه تنها توجه هواداران را جلب کرد، بلکه ممکن است فرصت‌های آینده او در ترکیب تیم ملی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

حضور خودروی شخصی رضاییان پشت سر اتوبوس تیم در هنگام ورود به ورزشگاه حاشیه‌هایی ایجاد کرد، اما مشخص شد که او داخل خودرو نبوده و این اقدام صرفاً برای سهولت خروج پس از بازی صورت گرفته است.

در ترکیب  استقلال، صالح حردانی جای رضاییان را در پست دفاعی گرفته بود و از ابتدا بازی کرد، در حالی که رضاییان از روی نیمکت کار را آغاز کرد و ممکن است در نیمه دوم فرصت بازی پیدا کند. تغییرات تاکتیکی ساپینتو در ترکیب استقلال نشان‌دهنده تلاش او برای حفظ هماهنگی تیم و کسب نتایج بهتر است.

