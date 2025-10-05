خبرگزاری کار ایران
تساوی بدون گل استقلال و چادرملو در نیمه اول

نیمه اول دیدار استقلال و چادرملو با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، نیمه اول دیدار تیم‌های استقلال و چادرملو در هفته ششم لیگ برتر، با تساوی بدون گل به پایان رسید. چمن نامطلوب و ناهموار ورزشگاه تختی، شرایط سختی برای بازیکنان دو تیم ایجاد کرده بود و اجرای تاکتیک‌ها را دشوار ساخت.

تیم استقلال بازی را برتر آغاز کرد و با حملات سریع و موقعیت‌سازی‌های متعدد، سعی داشت دروازه چادرملو را باز کند. با این حال، اولین فرصت جدی بازی در دقیقه ۱۳ نصیب تیم میزبان شد، زمانی که ضربه سر ماریو اوتازو را فرعباسی با واکنشی به موقع مهار کرد تا توپ از خط دروازه عبور نکند.

در دقیقه ۲۰، روزبه چشمی به دلیل مصدومیت زمین بازی را ترک کرد و اندونگ جای او را گرفت. در دقیقه ۲۶ نیز شوت مونیر الحدادی از سوی دروازه‌بان چادرملو با واکنش به موقع دفع شد تا استقلال هنوز نتواند به گل دست یابد.

چادرملو در این نیمه بیشتر روی ضدحملات حساب کرده بود، اما فرصت چندانی برای تهدید دروازه استقلال پیدا نکرد. از سوی دیگر، شاگردان ساپینتو تلاش کردند با بازی ترکیبی و ایجاد موقعیت‌های متعدد به گل برسند، اما تا پایان نیمه اول موفق نبودند. رزاقی‌نیا نیز در این نیمه کارت زرد دریافت کرد و نیمه اول با پنج دقیقه وقت اضافه به پایان رسید.

 تاکنون هیچ تاکتیک مشخص و قابل توجهی از سوی تیم ریکاردو ساپینتو قابل مشاهده نبوده و سرمربی استقلال تنها یک نیمه دیگر فرصت دارد تا تیمش را برای برتری در این دیدار آماده کند و تکلیف آینده خود را مشخص کند.

هواداران استقلال امیدوارند در نیمه دوم، بازیکنان تیم بتوانند با تمرکز بیشتر و استفاده از فرصت‌های ایجاد شده، طلسم گلزنی مقابل چادرملو را بشکنند و اولین پیروزی فصل خود را به دست آورند.

