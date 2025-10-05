خبرگزاری کار ایران
قلعه‌نویی قلب تیم ملی را با سردار تقسیم کرد

کد خبر : 1696143
سرمربی تیم ملی با انتشار استوری برای سردار آزمون، به او روحیه داد و برایش آرزوی سلامتی‌ کرد.

به گزارش ایلنا،  در حالیکه فهرست جدید تیم ملی ایران بدون نام سردار آزمون اعلام شده، امیر قلعه‌نویی با پیامی محبت‌آمیز از مهاجم مصدوم خود حمایت کرد. آزمون که در تمرینات شباب الاهلی دچار شکستگی نازک‌نی پا و کشیدگی تاندون شده، باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد و حدود چهار ماه از میادین دور خواهد بود.

مصدومیت او باعث شده در دو دیدار تدارکاتی پیش‌رو مقابل روسیه و تانزانیا و حتی اردوی بعدی تیم ملی غایب باشد؛ موضوعی که کار سرمربی تیم ملی را دشوار کرده است.

قلعه‌نویی در واکنش به این اتفاق، تصویری از سردار را در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت: «آرزوی سلامتی برای سردار عزیز؛ دل تیم ملی با توست.» پیامی که با استقبال گسترده هواداران تیم ملی مواجه شد و نشان از رابطه صمیمی سرمربی با شاگردش دارد.

قلعه‌نویی قلب تیم ملی را با سردار تقسیم کرد

سردار آزمون آخرین بار در ۵ فروردین ۱۴۰۴ و در دیدار مقابل ازبکستان در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ برای تیم ملی به میدان رفت و از آن زمان به دلیل مصدومیت در هیچ اردویی حضور نداشته است.

